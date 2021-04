Ni el personal ni los usuarios del CRMF de San Fernando han sido vacunados todavía

Ni los usuarios ni los trabajadores del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF) de San Fernando han sido vacunados contra el Covid-19 hasta el momento. Así lo ha denunciado un grupo de residentes de este centro asistencial de ámbito estatal que depende directamente del Imserso, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales que depende del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Afirman que están "desesperados" ante la falta de noticias sobre las vacunas. La situación se antoja cuando menos sorprendente habida cuenta de que se trata de personas con dependencia y especialmente vulnerables y del personal que trabaja con ellas y de que la campaña de inmunización, por otro lado, ha llegado prácticamente ya a todas las residencias y centros asistenciales similares. "Vivimos asustados y agobiados", lamentan.

Se trata, aseguran, del único centro del Imserso que está pendiente de vacunar en toda España. Y a lo largo de la pandemia han pasado por dos brotes diferentes de coronavirus, con todo lo que ello implica.

En el centro residen 17 usuarios -su número se ha visto reducido, precisamente, a causa de la crisis sanitaria y sus restricciones- a lo que habría que sumar el personal, que tampoco ha recibido la vacuna.

"Nos realizan test de antígenos enfermeras que no están vacunadas, nos bañan auxiliares de enfermería que no están vacunadas, nos tratan fisioterapeutas que no están vacunados, nos dan clase profesoras que tampoco están vacunadas, como tampoco lo está el personal que nos sirven la comida, etc... Es muy lamentable que personas con discapacidad, muy vulnerables ante el Covid estemos en esta situación de riesgo constante", afirma uno de los afectados.

Dada la situación, señalan, en varias ocasiones se han visto sometidos en el centro a aislamientos preventivos de 14 días por el riesgo de contagio.

"La dirección de nuestro centro dice que envió a la Junta de Andalucía los datos de todos los usuarios y trabajadores en febrero. Y seguimos sin saber fecha de vacunaciones", lamentan.