Fran Romero se pone al frente del proyecto andalucista de AxSí

Los andalucistas se han lanzado con renovadas fuerzas a la carrera electoral de las municipales de 2019 bajo unas nuevas siglas –las de Andalucía por Sí (AxSí)– y con todo un veterano de la política municipal, Fran Romero, a la cabeza.

Ayer tarde se hizo oficial su candidatura en el transcurso de una asamblea con la que el nuevo partido político que coordina en La Isla el hostelero Lolo Picardo cerró sus primeras primarias. No hubo sorpresas. Solo una alternativa –la de Fran Romero– había concurrido al proceso así que todo fue sobre ruedas en la sede de la calle Isacc Peral. Fue una proclamación unánime que arropó además el candidato de AxSí a las andaluzas del próximo 2 de diciembre, Joaquín Bellido.

El viejo y el nuevo andalucismo convergen así en un proyecto común, "un nuevo reto", que dijo el candidato isleño en el transcurso de una intervención en la que puso el contador a cero para las elecciones de mayo de 2019. En realidad, hace tiempo que dicha confluencia no es ningún secreto. Unos y otros –el grupo municipal y la ejecutiva de AxSí– habían confesado ya sentirse "cómodos" en un espacio compartido. Así que era de cajón que Fran Romero se pusiera al frente de este nuevo proyecto, "un partido joven, fresco, sin el compromiso de los partidos 'grandes' de obedecir sumisos los caprichos de Sevilla, Madrid o Barcelona", apuntó en su estreno de candidato.

Ese argumento fue una de las constantes en un discurso en el que Romero dejó entrever también algunas de las claves del argumentario de batalla con el que se lanzará –por segunda vez– al ruedo electoral. Si Andalucía –como defiende AxSí desde su fundación– precisa de un partido político propio que vele por los intereses de los andaluces en exclusiva, La Isla necesita también de los andalucistas para no estar sujeta a la dinámica política de los 'grandes', de Sevilla, Madrid o Barcelona, "de quienes pueden (dar respuesta a los problemas de San Fernando) pero solo se preocupan de ellos mismos, porque sus aspiraciones son personales y solo piensan en el próximo cargo a ocupar o en los tiempos electorales, o en los intereses generales de sus partidos".

"Faltan ganas y empatía y sobran ambiciones y jerarquía", afirmó tajante al referirse al resto de rivales en liza. Aunque el centro de su discurso y la piedra angular de su campaña fue La Isla. Fue su bandera y su carta de presentación para el reto electoral de 2019: la de ser un isleño genuino y no tener más ambición que La Isla. "Para transformar y liderar el futuro de nuestra ciudad hay que amar La Isla. Y para poder amarla hay que conocerla de verdad", afirmó. "No estoy en mi oficina sentado, me pateo cada barrio porque mi despacho es tu barrio y su realidad cambia a diario", dijo al aludir también su experiencia política, que aseguró poner a disposición de AxSí.

Romero habló también de una "nueva y mejor" forma de hacer política basada en "la ilusión, la presencia, la escucha, la atención, la calle, la experiencia, el entusiasmo, la empatía y mucho corazón".

El andalucismo se reinventa así con una aspiración: la de mantener La Isla entre sus plazas fuertes . Y, por supuesto, la de alcanzar la Alcaldía de San Fernando dentro de siete meses. "Luchamos y resistimos con determinación y convicción", avisó Romero.