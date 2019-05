Carlos Zambrano, candidato de Vox San Fernando a la Alcaldía, ha hecho un llamamiento al resto de formaciones políticas, así como a las asociaciones de comerciantes y hosteleros de la ciudad, para crear un cluster turístico que impulse esta actividad en San Fernando.

La promoción turística de la ciudad -sostiene la formación- "es algo que brilla por su ausencia". Considera, además, que tanto a los gobiernos municipales de Loaiza (Partido Popular) como de Cavada (PSOE) "parece que se les olvidó tener en cuenta que el turismo es un motor económico transversal que no solo beneficia a hoteleros y negocios de restauración, sino que además beneficia e impulsa el comercio y el sector servicios de la ciudad". Prueba de ello, dice Vox, es que "no existe una concejalía específica de turismo con personal dedicado en exclusiva a estudiar, proponer y desarrollar ideas que impulsen el turismo en la Isla"."

"Nuestra ciudad necesita incrementar las plazas hoteleras, pero con más urgencia aún requiere de una buena reordenación del tráfico y la señalización para evitar que los turistas se pierdan y tarden una eternidad para llegar a los hoteles y hostales del centro de la cuidad. Pero además, nuestra ciudad necesita estar limpia y atractiva para el visitante, así como incrementar el número de plazas de aparcamiento para incrementar las visitas a los negocios del centro", afirma Vox.

Para este partido, "San Fernando no se puede permitir no contar con una buena presencia online", algo que ya denunció la formación hace unos meses. Tampoco puede tener una playa de Camposoto "cerrada al público por la mala gestión municipal en cuánto a tiempos de ejecución de la obra", ni un Parque Natural que "no genera riqueza para el pueblo porque no se explotan de forma sostenible sus recursos y posibilidades".

Vox se refiere también al flamenco y a sus enormes posibilidades "porque a pesar de la construcción del Museo del Camarón, muchos artistas isleños no cuentan con ayuda de ningún tipo por parte del gobierno municipal para su promoción y consolidación, y las iniciativas existentes son impulsadas solo por el sector privado".

En definitiva, dice la formación que lidera en la localidad Carlos Zambrano, "las políticas municipales de las anteriores legislaturas en materia de turismo han sido nulas o casi inexistentes".

Vox propone de cara a la campaña de las elecciones municipales del próximo 26-M hasta 12 medidas para impulsar el turismo en San Fernando:

- Convertir a San Fernando en una ciudad atractiva para el turismo.- Crear una concejalía de turismo.- Impulsar un gran pacto para crear un clúster turístico de San Fernando- Aumentar las plazas hoteleras en la ciudad.- Potenciar la Feria del Carmen y de la Sal.- Impulsar los deportes naúticos.- Impulsar el flamenco en la ciudad.- Potenciar el turismo de congresos.- Dar a conocer nuestro patrimonio.- Poner en el mapa nuestra gastronomía.- Aumentar el número de plazas de aparcamiento.- Potenciar el ecoturismo dando a conocer nuestros parques naturales y esteros.