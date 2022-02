Derribos en La Casería: Los pescadores serán reubicados en los antiguos módulos de la playa

El Ayuntamiento de San Fernando utilizará los antiguos módulos de la playa para reubicar a los pescadores de la playa de La Casería afectados por las inminentes demoliciones que Costas va a ejecutar en la zona de dominio público marítimo terrestre tras concluir el procedimiento de recuperación posesoria iniciado en octubre de 2020.

Las estructuras, una vez concluidas las tareas de limpieza y adecentamiento de la parcela municipal en la que se van a emplazar, han empezado a llegar esta misma mañana para proceder a su instalación.

Los trabajos, ha explicado por su parte el delegado de Desarrollo Sostenible, Ignacio Bermejo, se van a llevar a cabo entre hoy y mañana, de manera que los pescadores podrán empezar a trasladar sus aparejos y enseres (redes, motores, etc..) esta misma semana de manera que el comienzo de las demoliciones no afecte al ejercicio de su actividad.

Con esta medida se solventaría una de las cuestiones que, a estas alturas, más preocupaba de las demoliciones de La Casería, ya que los derribos llegaban sin que se hubieran acometido los trámites administrativos para reubicar las casetas de los pescadores -un total de 13- en la zona de servidumbre en la que se había acordado.

Así que se ha optado por una solución provisional que pasa por hacer sitio a estas casetas en una parcela exclusivamente municipal que no tiene ningún tipo de afección mientras se prosigue con los trámites oportunos con la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible para conseguir la debida autorización para llevar los módulos al sitio acordado, que está más cerca. Eso sí, la alternativa no ha convencido a los pescadores, que han advertido que "no es funcional" dada su lejanía de la playa.

Los antiguos módulos de servicios de la playa, que fueron retirados tras adquirir el Ayuntamiento isleño unos nuevos el pasado verano, se han revisado y adecuado para que puedan ser usados por los pescadores, según explica el Ayuntamiento isleño.