Cuaresma en San Fernando: Cambio de última hora en el recorrido de vuelta del vía crucis de Tres Caídas

La hermandad de las Tres Caídas se ha visto finalmente obligada a modificar el recorrido de vuelta del vía crucis del Consejo de Hermandades que presidirá esta tarde en la Iglesia Mayor Parroquial.

La decisión se ha adoptado apenas unas horas de que den comienzo los actos -el traslado de la imagen desde la parroquia de la Sagrada Familia se iniciará a las 17.30 horas- debido a la "negativa en la mañana de hoy por parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana de retirar los vehículos de la calle Jardinillo", según ha informado el Consejo de Hermandades a través de un comunicado en el que se da cuenta del nuevo recorrido.

La hermandad había registrado hace tres semanas el recorrido que tenía previsto llevar a cabo tanto a la ida como a la vuelta de la Iglesia Mayor, incluyendo su paso por la calle Jardinillo. Hace apenas unos días, desde el Ayuntamiento se aseguró incluso al Consejo de Hermandades que no había ningún problema en todo lo relativo a la organización del vía crucis.

No obstante, llegado el día del vía crucis, no se ha dado orden alguna desde el Consistorio isleño para retirar los vehículos de la calle Jardinillo, lo que impide el paso del cortejo por este punto, dadas las dimensiones de la parihuela.

A lo largo de toda la mañana se ha intentado desde la hermandad y desde el Consejo solventar el problema con el Consistorio, pero no ha sido posible. Así que no ha quedado otra que modificar el recorrido de vuelta; lo que evidentemente no ha sentado nada bien dado que el Ayuntamiento isleño tenía conocimiento hace ya varias semanas de dicho itinerario y no había notificado ningún impedimento ni sugerido modificaciones a la hermandad.

El recorrido de regreso discurrirá finalmente por plaza de la Iglesia, Capataz Nicolás Carrillo, Pérez Galdós, San Pedro Apóstol, San Servando y Nicola. A partir de este punto se seguirá el recorrido ya anunciado hasta la parroquia de la Sagrada Familia. Es decir, por Real, Montañeses de la Isla, Plaza Juan Vargas, avenida del Cid, Puente del Gran Poder, Carretera de La Carraca, Calle José Neira, plaza de la Sagrada Familia y a su templo.