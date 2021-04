Críticas del sindicato Sip-an por la carencia de policías locales en San Fernando en Semana Santa

Una pareja de agentes de Policía Local y un oficial han conformado el dispositivo policial especial que en las noches de viernes y sábado ha atendido la seguridad de la ciudad. Es la denuncia que realiza la sección sindical de Sip-an de la Policía Local, que lamenta el excesivo volumen de trabajo soportado.

"No han parado", apunta el sindicato sobre los compañeros que registraron más de 50 proposiciones de sanción: fiestas ilegales en los apartamentos de Bahía Sur y en casas particulares, por botellón, por no usar mascarilla... "Todo el turno con una sensación de impotencia por ir siempre a contrapié, por no poder ofrecerle al ciudadano una labor mucho más personalizada y profesional", reconoce el colectivo sindical.

El Sip-an denuncia la situación y recuerda que desde el gobierno municipal se habló previo a la Semana Santa de "una amplia vigilancia policial que iban a poder comprobar nuestros vecinos porque, según palabras textuales, habría un refuerzo de la presencia policial en la calle Las Cortes y aledaños". Una vecina manifestaba el sábado, asegura el sindicato, su impotencia por observar su portal lleno de orines, vómitos, botellines y reclamaba más presencia policial. "Le decimos que con lo que tenemos hacemos lo que podemos", advierte el Sip-an que reclama la dimisión del edil de Seguridad, Jaime Armario, al que consideran responsable de las carencias.