Coronavirus en San Fernando: Podemos pide que no se cobre el impuesto a los comerciantes del mercadillo de La Magdalena

Podemos reclama la exención de los impuestos a los comerciantes del mercadillo ambulante de San Fernando por los días que no han podido poner sus puestos en el recinto ferial de la Magdalena por el estado de alarma por el coronavirus Covid-19. "Además de pedir que se les amplíe el plazo para el pago de impuestos, reclamamos que no se cobre la parte proporcional de los días de marzo y abril que no han podido ni van a poder estar", exige el concejala Ernesto Díaz.

La formación asegura que comerciantes del mercadillo han recibido los impuestos semestrales que deben pagar al Ayuntamiento "y no han recibido ningún tipo de información más al respecto, al contrario de lo que ha pasado en otras ciudades, en las que sí se les ha informado a los comerciantes sobre la situación más allá de la suspensión del montaje del mercadillo hasta nueva orden".

Por eso, Díaz pide al Ayuntamiento que contacte con ellos para explicarles la situación fiscal y los procedimientos que tienen que seguir "y que por escrito se les notifique esa exención". Podemos considera necesario, además, que estos comerciantes se incluyan en las ayudas municipales para autónomos y pymes que prepara el Consistorio, "para compensarles las pérdidas económicas causadas por el cese de la actividad durante los días que no han podido ni podrán trabajar en la ciudad".