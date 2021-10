El Consejo Escolar Municipal todavía no se ha reunido para decidir los días no lectivos del curso en San Fernando

El Consejo Escolar Municipal, donde están representados todos los centros educativos de San Fernando, no se ha reunido todavía para decidir los dos días del curso escolar que cada ciudad designa como no lectivos, fechas que el luego el Ayuntamiento isleño ha de comunicar para su aprobación a la Delegación Territorial de Educación antes de que acabe septiembre, que finalizó ayer.

Así lo ha denunciado el coordinador local y concejal de AxSí San Fernando, Lolo Picardo, que ha advertido que dicho órgano sí se ha reunido ya -como procede- en localidades vecinas como Chiclana y Cádiz para abordar esta cuestión.

"El pasado miércoles hablábamos de cómo el gobierno local escatimaba con el mantenimiento de los colegios isleños, muchos de los cuales han comenzado el curso con graves deficiencias. Y ahora concluimos la semana con esta lamentable noticia, que incide una vez más en la gestión no participativa de Patricia Cavada y que nuevamente confirma lo poco que importa a este equipo de gobierno el día a día de los docentes, el alumnado y sus familias. Cada municipio tiene la opción de elegir esos dos días no lectivos para sus colegios y, visto que el Consejo Local Municipal sigue sin convocarse y siempre se había reunido hasta el momento antes del 24 de septiembre, o bien el gobierno de Cavada ha dejado pasar los plazos o bien ha tomado la decisión sin comunicarlo y sin tener en cuenta a los centros escolares. De hecho, varios colegios han expresado su voluntad de que uno de esos días no lectivos fuese el próximo 11 de octubre. Que San Fernando perdiese esas dos jornadas sería algo sin precedentes", indica el concejal de la oposición.

"Sin duda, la actitud del gobierno municipal y de su concejala de Educación no contribuye a la conciliación de las vidas laboral, académica y familiar de muchos isleños, que tiene que dejar de hacer determinados planes al desconocer cuales serán estas dos jornadas. Se ha generado una situación de manera innecesaria ante la que los equipo de los centros escolares no pueden resolver las dudas que padres y madres les formulan al respecto", continúa Picardo.

De esta forma, AxSí exige al equipo de gobierno que convoque a la mayor brevedad posible el Consejo Escolar Municipal para garantizar una gestión participativa de los asuntos vinculados a Educación y que arroje certidumbre sobre si San Fernando ha dejado pasar los plazos para designar los dos días no lectivos para el presente curso escolar.