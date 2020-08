Brothers in Band, la banda gallega tributo a los míticos Dire Straits, llega hoy (22.30 horas) a San Fernando para mostrar a los espectadores del Bahía ¡En Vivo! el espectáculo con el que llevan girando varios años por España y Europa. Miguel Queixas, el veterano batería del grupo, al que hace un año se unió un nuevo vocalista (Angelo Fumarola), cuenta algunos detalles del concierto que ofrecen hoy jueves, su experiencia sobre los escenarios y con diferentes públicos, y cómo ha trastocado la pandemia y el confinamiento de estos meses sus planes.

–¿En qué consiste el espectáculo de Brothers in Band?

–Llegaremos a San Fernando con nuestro espectáculo The Very Best of Dire Straits, en el que recrearemos las diferentes etapas de la trayectoria de Dire Straits centrándonos en esta ocasión entre los años 1978 y 1986, desgranando tanto lo más destacado como alguna joya menos conocida por el gran público.

–Tienen bastante experiencia con esta propuesta, ¿qué es lo que más le gusta al público de lo que presentan? ¿Reaccionan igual en todos los países por los que han pasado?

–La reacción del público siempre es muy positiva sea el país que sea, somos muy afortunados, y dentro de un mismo país puedes encontrar públicos muy diversos. En Francia y Portugal hemos tenido públicos muy calientes y en el caso de España, ha sido en el Sur donde hemos encontrado una alegría muy especial. El caso Alemania por ejemplo siempre nos ha sorprendido por su serenidad durante todo el concierto para luego hacer una gran ovación final.

–¿Qué tipo de público acude a sus conciertos al tratarse de un tributo a una banda desaparecida hace ya muchos años?

–Nuestro público abarca ya varias generaciones, siendo habitual quien acude con sus "hijos de 40 años" o ya con sus nietos de 20. Son espectadores que han acompañado parte de sus vidas con estas canciones y con una música con la que han llorado, besado, abrazo y sin duda reído y saltado.

–No sé si modifican el repertorio, o tienen muy definido qué gusta al público, cuáles son los temas que el grupo considera los mejores de Dire Straits.

–En el caso de The Very Best estamos ante un espectáculo muy vivo, con temas que pivotan cadanoche, pero siempre buscando un equilibro entre lo más conocido y el espacio para lo menos visitado. Cada persona podría hacer su repertorio especial, pero temas como Romeo and Juliet, Tunnel of Love, Telegraph Road o Sultans of Swing no pueden faltar en esa lista de deseos.

–¿Cómo se consigue dar con la justa medida para alcanzar el éxito teniendo que enfrentarse al recuerdo de los seguidores de una banda tan mítica?

–Con respeto, cariño y pasión por lo que hacemos, y siendo muy conscientes que nuestro objetivo es conseguir que alguien sonría, que sea feliz, que disfrute y viaje con nosotros hacia sus recuerdos y todas aquellas emociones que todos tenemos asociados a las canciones que forma parte de nuestra vida. Hacer del presente un feliz paso por el pasado de cada uno.

–¿Qué aporta Brothers in Band al espectáculo con respeto a la banda a la que rinden tributo? ¿Ha afectado la incorporación no hace ni un año de un nuevo vocalista?

–Brothers aporta pasión y fidelidad. El hecho de recrear las diferentes etapas y formaciones de la banda británica brinda la posibilidad de degustar un amplio repertorio que de por sí en "tiempo real" no hubiera sido posible, ya que conviven temas desde cuarteto a septeto, y composiciones entre el 1978 y 1985. El cuidado de todo tipo de detalles escenográficos ha sido clave para poner en valor nuestro espectáculo, siempre desde el respeto a la banda original, convirtiéndose en un sello de identidad.

La incorporación de Angelo Fumarola supuso un gran paso hacia adelante en la consolidación del proyecto y nos ha permitiendo profundizar y mejorar el ya extenso repertorio que manejábamos, ampliándolo con canciones que hasta el momento no habían tenido cabida. La gira que arrancamos con Angelo en Francia en 2019 se convirtió en nuestro tour con mayor capacidad de convocatoria hasta la fecha y que lógicamente se vio truncado por la forzosa parada de marzo.

–Y para este concierto, ¿cómo se han ajustado con respecto a su producción habitual? Me refiero al definirse como concierto de formato reducido, un ciclo en el que otros artistas se han presentado sin sus bandas.

–Brothers se presentará en de San Fernando en formato septeto: voz/guitarra solista, guitarra rítmica, bajista, pianista, teclista, baterista y saxofonista, y con nuestro equipo técnico habitual. Son tiempos también de poner en valor la cultura en vivo, de calidad y sobre todo segura, y este festival en un claro ejemplo de cómo hacerlo.

–¿Esperaban volver a los escenarios viendo como la pandemia se extendía y tanto afectaba al sector cultural?

–Una gran parte de nuestra gira de España en teatros y auditorios se tuvo que posponer así como retrasar otros compromisos internacionales. Hemos recolocado la agenda y replanteado proyectos del futuro, pero la pandemia y el confinamiento han reafirmado nuestras ganas y compromiso para seguir con fuerza e ilusiones renovadas.