Charo Pérez brinda la crónica que anticipa la gloria de la Semana Santa en San Fernando

Charo Pérez ha anunciado la inminente llegada de un nuevo Domingo de Ramos a San Fernando con una crónica ficticia que le ha servido para evocar con gran cariño cada jornada de la Semana Santa isleña, las salidas de sus hermandades de penitencia y, de paso, para brindar un especial homenaje a su oficio: la radio.

El Pregón de la Semana Santa que se ha escuchado en el Teatro de las Cortes -el cuarto que pronuncia una mujer en la localidad- ha huido así del formato más convencional para recrear la versión isleña del programa El Llamador, de Canal Sur Radio, en el que Charo Pérez trabaja desde 2010 narrando en directo las salidas de las hermandades sevillanas durante los días de la Pasión.

Esa imaginaria retransmisión de radio -con las voces grabadas de los colaboradores habituales de un programa que es toda una referencia en el mundo cofrade- ha sido el hilo conductor y el eje vertebrador de una exaltación alejada del tono lírico habitual y que nada, absolutamente nada, ha tenido que ver con lo que hasta ahora se ha escuchado en el atril cada Domingo de Pasión.

Así que Charo Pérez, para pregonar, se ha dedicado sobre todo a contar la Semana Santa. Y el pregón, además de hablar de cofradías, ha tenido esa dedicatoria implícita a los que se dedican a ello: a contar eso que pasa cada vez que una cruz de guía se planta en la calle.

Como buena narradora, Charo Pérez ha ofrecido en los comienzos de su disertación un pacto a todos los que escuchaban atentos a lo que decía: para disfrutar en toda su plenitud de este particular anuncio de la Pasión había que dejarse llevar por esa hipotética retransmisión de la versión isleña El Llamador y dejar que eso que llaman la magia de la radio obrara su efecto. Había que dejarse arrastrar por esas voces grabadas que coordinaba Fran López de Paz para ir de la mano de José Manuel de la Linde hasta la salida de la Borriquita en la tarde del Domingo de Ramos; bajar la calle Ancha con Paz Santana y el misterio de los Afligidos; asistir con Charo Padilla a la recogida del Prendimiento en el Parque; sobrecogerse con el relato de la complicada maniobra de la salida de la Vera Cruz contado por Chema Suárez; disfrutar del radiante Jueves Santo de la Misericordia con Manolo Gordo; dejar que Manolo Casal te contara que a las dos de la madrugada del Viernes Santo sale Jesús Nazareno de la Iglesia Mayor y La Isla se pone patas arriba; que Antonio Cattoni relatara la recogida de la soledad a los sones de Mater Mea; y que la propia Charo Pérez se acercara a ese glorioso final de la Semana Santa isleña que es el Resucitado por el Parque.

La pregonera se definió en este Domingo de Pasión como "una contadora de historias que relatará lo que va a suceder en la calle Ancha, en la Pastora, en el Cristo, en las Siete Revueltas, en el callejón de los Gritos, en el Parque, de Madrugá…". Y eso es justamente lo que ha hecho con la radio como "la cruz de guía" de un evocador recorrido que ha zanjado simbólicamente a golpe de un llamador que puso el punto final a las vísperas para clamar "hágase la Semana Santa de La Isla".

Reivindicación de la igualdad de la mujer en las cofradías

Pero esa versión isleña de El Llamador le ha servido también a Charo Pérez para hablar de muchas otras cosas -de los jóvenes, de la vigencia de la artesanía gracias a los proyectos de las hermandades, el trabajo de las vocalías de caridad, las cruces que cada uno lleva en su vida...- en un relato paralelo a la crónica ficticia de la Semana Santa en el que la cuarta mujer que pregona la Semana Santa de San Fernando ha reivindicado con contundencia la igualdad de la mujer en las cofradías. Ha sido uno de los momentos más aplaudidos del pregón.

"Hoy en día, afortunadamente, la mujer es bordadora, tallista, doradora, música, imaginera, penitente, acólita, hermana mayor, miembro del Consejo y, como yo hoy, pregonera, aunque aún somos muy pocas, cuatro en más de 50 años", apuntó. "Abogo por nosotras, por dar a conocer nuestra visión cofrade y cómo vivimos y sentimos la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, exactamente igual que vosotros, pregoneros. Exactamente igual que vosotros, cofrades".

"¿Yo soy cofrade?"

Visiblemente emocionada, la pregonera de la Semana Santa -que en los inicios de su exaltación se ha encomendado a la Patrona, la Santísima Virgen del Carmen- ha dedicado de manera especial su pregón a su familia: a su padre, a su madre y a su hermana. Y ha correspondido con un cariñoso reconocimiento a las palabras que le ha dirigido su presentador, su esposo Juan Ramón Prieto Massoni, de cuyo pregón de la Semana Santa isleña, precisamente, se cumplen este Domingo de Pasión 25 años.

Charo Pérez, la pregonera insólita que no pertenece a la nómina de ninguna hermandad, ha apuntado también en este anuncio oficial de la Semana Santa de San Fernando a esas otras maneras que hay de ser cofrade que van más allá de lo habitual. En su caso, no duda. Se siente cofrade "primero, a través del amor; y, después, por mi profesión". Porque eso de dedicarse a contar la Semana Santa es imposible de hacer si uno en el fondo no lo siente.

La Macarena, presente en el Pregón de La Isla

La Macarena, la gran devoción mariana de Sevilla, ha tenido también su hueco en un Pregón de la Semana Santa nada habitual. A ella, precisamente, se ha referido la pregonera recordando aquellos momentos únicos en los que, tras una esplendorosa Madrugá, ha tenido que cubrir su entrada para la radio para hablar de todas las dolorosas de La Isla, a las que ha evocado una a una "a través de los ojos de la Macarena".

"En pocos metros, se concentran numerosas almas pendientes de la llegada de la Esperanza. Ya no duelen los pies, ni se nota el cansancio, ni siquiera hace mella el calor del mediodía. Justo antes de entrar en su Basílica, hay un instante en el que busco su mirada y es entonces cuando veo reflejadas a las dolorosas de mi ciudad", ha evocado Charo Pérez desde el atril.

Otro de los detalles del pregón de Charo Pérez que ha sido especialmente aplaudido han sido las palabras que ha dedicado a la Hermana Cristina al hacerse eco de ese anhelo cofrade por su pronta canonización.

La participación del ensemble Jubilate Deo ha enfatizado también dos momentos clave -el Domingo de Ramos y el de Resurrección- del Pregón de la Semana Santa.

Pero ese homenaje a la radio que ha sido el Pregón de la Semana Santa también ha tenido una faceta más genuinamente isleña. Charo Pérez ha recordado también sus orígenes en Radio La Isla y el programa El Respiradero que allá por los 90 compartía con Martín Pérez, con el que -ya en la recta final del pregón- ha aprovechado para dar esas claves de la Semana Santa que viene, esos estrenos que "vamos a poder contemplar" en las calles de la mano de las cofradías isleñas.

"Que suene el llamador"

A golpe de llamador ha puesto Charo Pérez el punto final a esa imaginaria retransmisión de El Llamador para simbolizar el final de las vísperas, el comienzo de esa nueva Semana Santa para la que quedan 7 días: "Que calle mi voz y suene el llamador", ha dicho antes de tocar.

"A partir de mañana, se iniciarán los últimos preparativos para que todo esté dispuesto cuando llegue el soñado Domingo de Ramos. La carrera oficial ya se está montando; en las casas, las túnicas, las capas, el esparto ya se encuentran preparados; las fajas y las almohadas ya aguardan los días señalados, al igual que los trajes oscuros de los capataces. Los pasos, ya en las iglesias, se irán montando poco a poco, ajustándose los respiraderos, los candelabros de guardabrisas, los de cola, los varales, las candelerías. Las imágenes serán primorosamente ataviadas por sus vestidores. Y, en tan solo una semana, se abrirán las puertas de la Salle y la primera cruz de guía estará en la calle, con lo que habrá terminado la ansiada espera", ha apuntado al poner el broche a su pregón.