Cavada lleva a pleno la disolución del Patronato Municipal de Deportes

Fue una de las primeras medidas que la alcaldesa, Patricia Cavada, dio a conocer tras su victoria en las pasadas elecciones municipales de mayo. El 19 de junio, tres meses antes de cerrar el pacto con Cs, lo anunció al presentar el reparto de áreas y delegaciones del nuevo gobierno: acometer la disolución del Patronato Municipal de Deportes, el último organismo autónomo que queda en el Ayuntamiento isleño tras la eliminación en los últimos años de la Fundación Municipal de Cultura, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la Fundación Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de Promoción de la Ciudad (IMPI).

La letra pequeña de dicho anuncio realizado en los primeros días de gobierno llevaba ímplicito ya entonces el rechazo a un posible pacto con los andalucistas (bajo las nuevas siglas de AxSí San Fernando), que hasta ahora –en su condición de socio de gobierno, primero con el PP y luego con el PSOE– se habían opuesto frontalmente a la desaparición del Patronato Municipal de Deportes, especialmente una vez solventada su situación de déficit. Y eso que han sido varias las ocasiones en las que se ha intentado terminar con este organismo autónomo y varias las ocasiones en las que, a raíz de los informes de Intervención, el tema ha sido objeto de debate en el pleno.

El expediente de disolución del Patronato Municipal de Deportes se inició en el pasado mes de septiembre y mañana irá a pleno para su aprobación inicial. Con la eliminación de este organismo autónomo desaparece prácticamente en su totalidad la estructura municipal ideada por los andalucistas a principios de los años 90. Solo la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), que recientemente ha sido objeto de una auditoría para reconducir su situación tras una década sin acometer la construcción de viviendas protegidas, sigue en pie.

La disolución del Patronato de Deportes se justifica en su "inviabilidad económica y financiera" dado que se trata de un organismo autónomo cuyos ingresos –así ha sido en los últimos ejercicios– dependen en más del 75% de transferencias corrientes realizadas por el propio Ayuntamiento.

Su liquidación se pretende hacer efectiva a 31 de diciembre para hacerlo coincidir con el cierre del ejercicio presupuestario y transferir los fondos líquidos –actualmente el Patronato de Deportes dispone de un saldo a favor de 577.556,86 euros– al Ayuntamiento. No existe deuda financiera alguna, así que no el Consistorio no tendrá que asumir ninguna obligación en este sentido.

El personal funcionario adscrito al Patronato pasará a integrarse con dicha condición en el Ayuntamiento. Yel personal contratado, fijo o temporal, pasará a engrosar también la plantilla en puestos de igual o similar categoría. En total, se trata de 24 trabajadores.

A efectos prácticos, como ocurrió con otros organismos autónomos, la disolución del Patronato de Deportes no acarreará ningún cambio. "No supondrá ninguna ventaja para los trabajadores, que se quedarán igual, ni para los usuarios de las instalaciones deportivas municipales. Tampoco para los clubes o los deportistas isleños", advierte la concejala de AxSí, Maite Lebrero, al aludir a la eliminación del Patronato, que mañana salvo sorpresa de última hora se aprobará en el pleno ordinario. "Solo cambia la situación administrativa y contable", afirma.

"Siempre hemos considerado desde nuestro grupo que antes de disolver, había que resolver la situación del personal y modificar la RPT. Eso sí debería haber sido la prioridad. Eso es lo primero: solucionar la situación de estos trabajadores públicos", señala.