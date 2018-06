De Camarón y su proyectado Museo a las obras del Ayuntamiento

En algo coinciden todos los partidos: queda un año por delante antes de que los ciudadanos vuelvan a citarse con las urnas para elegir a su nueva corporacion municipal y en estos meses pueden cambiar muchas cosas. Pero el gobierno que lidera la socialista Patricia Cavada cuenta también con ese tiempo para consolidar la ventaja que la única encuesta conocida hasta el momento le otorga con respecto a otros partidos y, especialmente, sobre el PP de José Loaiza. No es que las elecciones dependan en exclusiva de la terminación de una obra pero sí hay varios proyectos sobre la mesa que podrían terminar de inclinar la balanza si el ejecutivo socialista consigue trasladar a la ciudadanía el mensaje clave de que la transformación de La Isla está en marcha. Entre ellos, por supuesto, se encuentra el Museo Camarón que se levantará junto a la Venta de Vargas gracias a un convenio firmado con la Junta de Andalucía que contempla una inversión de 3,5 millones de euros. Hace apenas unas semanas que el Ayuntamiento recibió el proyecto museográfico y ahora se trabaja en la licitación de las obras, que evidentemente se quieren acometer lo más pronto posible. Si se consiguen solventar los trámites a lo largo de verano, el Museo podría empezar a ser una realidad antes de final de año y se conseguiría llegar a las elecciones con la actuación bien avanzada. Sería un hito visible. Pero el gobierno ha aprendido a base de golpes de realidad que lo mejor es no dar plazos ni tampoco creérselos. La ausencia de recursos de la administración local y la consiguiente falta de agilidad en la tramitación de proyectos ha sido, de hecho, el peor enemigo que Cavada se ha encontrado en un Ayuntamiento que vive inmerso en la paradoja de tener dinero y no ser capaz de gastárselo.

Aunque, sin duda, hay una obra que marca este mandato: la rehabilitación del Ayuntamiento, que se ha esperado desde hace más de una década y que ahora se encuentra en su recta final. Es más que probable que el regreso de las dependencias municipales tenga que esperar al próximo mandato -a las obras en sí tienen que seguir luego otros trámites, como la dotación de servicios, instalaciones, mobiliario...- pero la intervención en este histórico edificio está sobradamente avanzada y ha conseguido dejar boquiabiertos a los ciudadanos que han tenido la oportunidad de conocerla por dentro.

Cavada, al hacer balance de estos tres años de gobierno, ha puesto la rehabilitación -una inversión de más de ocho millones de euros que corre a cuenta exclusivamente del Ayuntamiento- como ejemplo de su gestión y capacidades. No hay otro municipio en el que, en estos cuatro años, se haya acometido una obra similar, apunta. Claro que, aunque a ella le ha tocado ejecutarlas, no ha partido de cero, como sí le ha ocurrido con otros proyectos. La obra no hubiese sido posible sin las gestiones que se llevaron a cabo no solo durante el anterior mandato del PP -se licitaron escasos meses antes de las elecciones- sino también antes, cuando el PA estaba en la Alcaldía. De hecho, el proyecto se remonta al año 2005 -fue entonces cuando ganó el concurso de ideas- y empezó a plantearse a finales de la década de los 90.