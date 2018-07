Café Feminista pide una ludoteca para las trabajadoras de 'inclusión social'

El colectivo Café Feminista registró ayer en el Ayuntamiento la petición con las firmas de las trabajadoras del programa de ayudas a la contratación municipal, el Plan de Inclusión Social, para que la administración abra una guardería/ludoteca para aquellas que necesitan ese servicio para poder incorporarse a su puesto de trabajo.

"Hoy hemos registrado las firmas las trabajadoras que necesitarían este servicio para atender, al menos, a 44 menores de entre los 8 meses y 13 años de edad, a las que se suman las firmas de las trabajadoras que no lo necesitan pero apoyan la petición", explican en un comunicado. Estas rúbricas fueron recogidas en tan solo una hora a las puertas de donde las trabajadoras recibían la información para su incorporación laboral, por lo que estiman que este número no supone el número total de féminas que necesitarían de este servicio para incorporarse estos meses a trabajar para el Ayuntamiento sin problemas de conciliación.

A los limites del programa, que consideran "no resuelve la situación de precariedad en la que se encuentran las personas que han sido contratadas", se añade, a su juicio, la falta de previsión del gobierno municipal. "El Ayuntamiento no ha previsto la necesidad de dar respuesta a la conciliación de las trabajadoras, algo que llama la atención cuando la gran mayoría de las contrataciones son mujeres, con hijos a su cargo", exponen, recordando que los requisitos del plan incluyen precisamente, entre otras cuestiones sociales, que los solicitantes formen parte de unidades familiares con varias hijos a su cargo o monoparentales con al menos un hijo.

"La conciliación no puede ser un lema, ha de traducirse en medidas concretas, sin ludotecas no hay igualdad", considera este grupo feminista, que defiende que la administración ofrezca facilidades. "No puede ser que cada trabajadora haga malabarismos para poder conciliar su vida laboral y familiar. Los cuidados son de todos y ha de ser la sociedad a través de sus instituciones las que pongan en marcha los recursos necesarios", insisten.

Aunque la medida más urgente que piden es la ludoteca, advierten de que no solo menores se quedan sin atención sino que estas personas están a cargo también de mayores y personas con diversidad funcional, por lo que el derecho de todos a ser cuidados también está en juego, entienden. "Ya basta de que esa responsabilidad de cuidar a los demás recaiga únicamente en las mujeres y que eso sea un obstáculo para incorporarse en igualdad al mundo laboral", finaliza.