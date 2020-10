El Ayuntamiento de San Fernando retirará el rótulo de la fachada del Consistorio pero recurrirá la sanción

El rótulo de la fachada del Ayuntamiento isleño será retirado, como el gobierno municipal anunció ya en el pasado mes de febrero. El gobierno municipal no ha cambiado de opinión al respecto.

"No hay intención de entrar en confrontación por este detalle después de una rehabilitación tan importante y de tanta envergadura, que no tiene precedentes en materia de recuperación del patrimonio", ha vuelto a asegurar hoy tras conocerse que Cultura había abierto un expediente sancionador por no cumplir con la retirada del letrero.

Según el ejecutivo municipal, "se están haciendo los trámites administrativos" para poder ejecutar dicha retirada.

Así que -insiste- en cuanto culmine la tramitación necesaria para ello se retirarán las letras. "Hay que recordar que desde que se hizo este anuncio la ciudad ha estado capeando, como todo el país, las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus que traído con ella nuevas problemáticas, y que ha priorizado que se jerarquicen las necesidades y los trámites administrativos municipales para dar respuesta a la ciudadanía isleña en estos complicados momentos", explica el equipo de gobierno.

Eso sí, con independencia de todo esto, el Ayuntamiento ha anunciado que va a recurrir el expediente sancionador y va a presentar alegaciones porque considera que "hay defectos en el procedimiento". "Sin ir más lejos, y pese a haberlo requerido en diversas ocasiones, la Junta nunca ha remitido al Consistorio el informe que justifica y argumenta las razones para la retirada del rótulo de la fachada", advierte.