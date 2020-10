Cultura abre expediente sancionador al Ayuntamiento de San Fernando por no retirar el rótulo de la fachada del Consistorio

Siete meses después de que la Junta ordenara la retirada del rótulo colocado en la fachada principal del Ayuntamiento de San Fernando durante las obras de rehabilitación del edificio, Cultura ha abierto un expediente sancionador contra el Consistorio por haber ignorado dicho requerimiento.

El letrero de 'Casas Consistoriales', que sorpresivamente se colocó a finales de septiembre de 2019 y que de inmediato desató bastante polémica, sigue, por el momento, siendo todavía siendo bien visible en el histórico inmueble que es Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2007 y que, previsiblemente, se dispone a abrir al fin sus puertas a finales de año o principios del próximo.

Tras pasar a finales de enero por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, Cultura instó al Ayuntamiento isleño a afrontar la retirada del rótulo al haberse colocado sin la "preceptiva autorización" de Cultura y tratarse de un "elemento ajeno" al edificio.

Del mismo modo, se instaba al gobierno municipal a que, en esta intervención, procediera a restablecer la línea de imposta que existía originalmente en la fachada, que desapareció a mediados del siglo XX para colocar el azulejo del Sagrado Corazón pero que sigue presente en el resto del edificio.

De esta forma, desde la Consejería se abogaba por devolver al conjunto de este edificio monumental su imagen original, sin ningún tipo de añadidos.

El azulejo del Sagrado Corazón, que se ubicaba en el lugar donde hoy está el rótulo de 'Casas Consistoriales' fue precisamente retirado durante las obras de rehabilitación aludiendo que se trataba de un "elemento ajeno al origen constructivo del edificio". Hoy se ha reubicado en la parroquia castrense de San Francisco tras la petición realizada en este sentido por su párroco para que dicha obra religiosa no se perdiera.

La propia alcaldesa, Patricia Cavada, aseguró en febrero tras recibir la notificación de Cultura que las letras serían retiradas de la fachada y desde el gobierno municipal se insistió en que dicho elemento no era sino una anécdota en el contexto de una inversión sin precedentes en materia de recuperación del patrimonio, que además se considera que se ha zanjado con unos resultados espectaculares.

De ahí, se afirmó, que no se quisiera entrar en polémica con la Junta de Andalucía para que una actuación de este calibre no quedara empañada -o eclipsada- por una discusión entre ambas administraciones en torno a la conveniencia de colocar o no un rótulo y la siempre espinosa cuestión de los límites de toda intervención para la recuperación del patrimonio.

Pasado más de medio año, no obstante, no se ha acometido aún la retirada del rótulo. De ahí que la Junta haya abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento isleño. Los trabajos de rehabilitación concluyeron en julio, cuando el edificio fue recepcionado. No obstante, su apertura sigue todavía a la espera de la dotación del nuevo mobiliario y del nuevo centro de transformación eléctrica.

La instalación del letrero, cabe recordar, no figuraba en el proyecto original de rehabilitación ni en ninguna de las infografías o recreaciones que hasta el momento se habían difundido para mostrar el resultado de la intervención propuesta, en las que desde años antes al comienzo de los trabajos estaba claras cuestiones como el color de la fachada o, incluso, la misma retirada del azulejo del Sagrado Corazón. Su colocación se decidió al final de la obra y se incluyó en el último modificado que el Ayuntamiento aprobó a finales del pasado mes de julio para rematar la actuación. En dicho modificado se concreta que el coste del rótulo asciende a 9.519,92 euros.

La formación política Plataforma 3R, que carece de representación municipal y no se presentó a las elecciones municipales de 2019, ha dado a conocer la existencia del expediente sancionador abierto por parte de la Junta de Andalucía y notificado al Ayuntamiento el pasado día 22 de septiembre al tener constancia de dicho trámite en una respuesta escrita de la administración autonómica que ha recibido a raíz de las denuncias presentadas en torno al letrero del Ayuntamiento.