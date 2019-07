188.000 euros más para acabar la obra del Ayuntamiento de San Fernando

El sexto modificado desde 2016

Se trata del sexto modificado de obras que se acomete desde que se iniciara la rehabilitación del Ayuntamiento en abril de 2016, si bien no todos han requerido un incremento económico en el coste de la obra. No obstante, el equipo de gobierno siempre ha considerado que estos modificados son algo normal dado el calibre de la actuación y la complejidad que entraña la intervención. El último modificado se aprobó en octubre de 2018, cuando las obras se encontraban al 90 por ciento de ejecución. Ascendía a 219.099,51 euros. Se justificó en la necesidad de actualizar los sistemas de climatización propuestos en el proyecto original varios años antes, ampliar la actuación de la fachada y ejecutar determinados trabajos de carpintería en el interior que inicialmente no estaban previstos. No obstante, el modificado más sonado se llevó a cabo en 2017, un año después de comenzar los trabajos, cuando se añadió medio millón de euros más a la rehabilitación y se amplió el plazo de ejecución de los trabajos. Cabe recordar que la actuación se adjudicó en octubre de 2015 por 7,9 millones de euros. La cuantía de los modificados supone en su conjunto el 10%, unos 800.000 euros.