9.500 euros, el coste del rótulo colocado en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando

La Delegación Territorial de Cultura no tiene nada que objetar al letrero que se ha colocado en la fachada principal del Ayuntamiento, en el mismo emplazamiento que antes ocupaba el controvertido del Sagrado Corazón, que fue retirado alegando que se trataba de un elemento "ajeno al origen constructivo del inmueble".

Su inclusión en el proyecto de rehabilitación del edificio –sostiene la Junta de Andalucía– se atiene a los criterios exigidos a la hora de intervenir en un Bien de Interés Cultural (BIC) y en un edificio monumental con semejante grado de protección.

Otra cosa es que guste o no, que se considere un elemento más o menos acertado, innecesario, provocador o polémico. Su inclusión por parte del gobierno isleño y de la dirección facultativa del proyecto tiene luz verde de Cultura.

La colocación de las letras –como ayer confirmó la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez– no formaba parte del proyecto original de rehabilitación. De hecho, no se ha planteado hasta ahora que la obra ha entrado en su recta final.

La colocación del letrero en la fachada tiene el visto bueno de Cultura

Era una de las actuaciones menores recogidas en el último modificado de proyecto –de 188.000 euros– que fue a un pleno extraordinario en el pasado mes de julio. Pero ni se dio a conocer expresamente por parte del Ayuntamiento y en la junta de portavoces que se celebró con antelación el tema pasó de puntillas al centrarse las explicaciones en los trabajos más importantes que se tenían acometer con este dinero extra: la construcción de un nuevo centro de transformación.

La ejecución del rótulo de acero y su colocación, completada hace escasos días para sorpresa de los isleños, tiene un coste de 9.519,92 euros incluyendo mano de obra, maquinaria y materiales, según se recoge en el desglose de las partidas del modificado aprobado en el pleno.

No formaba parte del proyecto original sino que se incluyó en el último modificado

El proyecto, inicialmente, planteaba la eliminación de la cornisilla que se extiende a lo ancho de la fachada –y que fue demolida en el vano central para colocar el azulejo del Sagrado Corazón– al considerar que no era original. No obstante, al constatar que dicha cornisilla estaba ejecutada en piedra y empotrada en la fábrica principal se descartó esta propuesta. El rótulo con letras en latón envejecido es la solución que se ha planteado para completar su ausencia en el tramo en el que falta.

Para la delegada de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, su colocación –propuesta por la dirección facultativa y consultada previamente con Cultura– está justificada a pesar de que no se trate de un elemento original, que es precisamente el argumento que llevó a plantear la retirada del azulejo del Sagrado Corazón. "Desde luego no es un elemento original pero no es agresivo, es reversible y es de bajo impacto", afirma a la hora de explicar los motivos por los que se ha colocado el rótulo. "Pretende ser un elemento identificativo, igual que tiene la fachada del Teatro de las Cortes", explica.

Se optó por recurrir a su denominación histórica, 'Casas Consistoriales', con la idea de contextualizarlo con la rehabilitación y con la vocación de servicio público que siempre ha tenido el edifico desde sus orígenes, explica Márquez. "Se ha optado además por una unas letras sobrias y de fácil mantenimiento", un elemento además intencionadamente contemporáneo para diferenciarse de la fachada histórica.