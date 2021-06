El Ayuntamiento de San Fernando se compromete a eliminar las subidas fijas anuales del agua con el nuevo contrato

El gobierno municipal se ha comprometido explícitamente a eliminar las subidas fijas anuales de las tarifas en el nuevo contrato para la gestión de los servicios de agua y alcantarillado al que ahora está empezando a dar forma.

Así lo ha afirmado esta mañana el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, durante su intervención en el pleno en el que se ha aprobado la subida del agua (3,25%) y del alcantarillado (6,5%) al amparo de la prórroga del contrato suscrita en 2019; un incremento -ha insistido al plantar cara a las críticas de la oposición- que "no nos gusta" pero que se remonta al año 1994 "y no hay otro remedio que asumir las obligaciones".

Del mismo modo, el portavoz del grupo socialista ha reconocido que "es la intención y el compromiso claro de este gobierno tener a tiempo todos los trámites y los pliegos para que no sea necesaria una nueva prórroga del servicio".

Así que en dos años, que es el plazo de tiempo que le queda a la prórroga, espera tener resueltos los trámites para la nueva gestión del agua y del alcantarillado en la ciudad, cuestión para la que ha echado mano a los servicios de una consultora especializada.

Rodríguez, en este sentido, ha advertido que se están estudiando distintos modelos de gestión, por lo que la fórmula a seguir en el futuro podría ser distinta la actual (una concesión a una empresa privada). Y ha insistido en que, sea fual fuere la opción a seguir por el Ayuntamiento de cara al futuro, no se incorporarán cláusulas como la recogida en 1994 -todavía vigente- que contemplan esas subidas anuales, en este caso del IPC o como mínimo de un 3,25 cada año. "Solamente se vincularán al IPC de manera que si éste baja también lo haga la tarifa", ha afirmado.

El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico ha asegurado que la prórroga acordado a principios del mandato, conforme a la que ahora se ha aprobado la subida de la tarifa, era la única salida posible para evitar "un desastre" al quedarse el servicio sin la cobertura de un contrato.

Ha sido una de las claves de un debate en el que han aflorado las fricciones entre los antiguos socios de gobierno en el anterior mandato: Patricia Cavada y Fran Romero. La alcaldesa ha llegado incluso a reírse durante la intervención del portavoz andalucista después de que afirmara que el gobierno debería "haberse arremangado y puesto a trabajar" en lugar de prorrogar el contrato del agua, que ahora implica el incremento de la tarifa.

La regidora, en ese momento, no ha podido evitar interrumpirle para recordarle al que fuera delegado de Desarrollo Sostenible "los pliegos" del nuevo contrato, cuya redacción era responsabilidad del área que gestionaba pero que no se llegaron a terminar, lo que forzó la opción de la prórroga.

Para Romero, no obstante, el equipo de gobierno no ha hecho sino recurrir a la "opción fácil", la de la prórroga, que podría haberse eludido para dar paso a una negociación con la empresa mientras se tramitaba el nuevo contrato, un camino más difícil -ha reconocido- pero que podría haber evitado la subida actual.

También Podemos ha mostrado su rechazo a la medida y ha aludido a las propias palabrasde Conrado Rodríguez en las que aseguraba que no le gustaba la subida: "Si no les gustaba, ¿por qué prorrogaron el contrato?", he ha preguntado la portavoz del grupo, Ana Rojas.

El PP isleño, al igual que AxSí y Podemos, ha votado en contra de la subida afirmando que la medida "perjudica a la ciudadanía" y que su grupo -ha afirmado la concejala Carmen Roa- "no va a ser partícipe de un problema generado por la desidia municipal".

La sorpresa del debate ha llegado de manos de Vox, cuyo portavoz, Carlos Zambrano, ha desvelado que su partido llegó a encargar un estudio sobre la calidad del agua del grifo llegando a realizar comprobaciones en distintos domicilios de la ciudad. La formación, que ha manifestado su preocupación porque según el expediente llevado a pleno los costes del servicio no se cubren ni con la subida de la tarifa, se ha tenido también que defender de las críticas que le han llegado de otros grupos de la oposición al haber apoyado la prórroga del servicio en 2019. Romero, de AxSí, ha llegado incluso a decir que su grupo hizo en aquel momento el papel del "tonto útil".

También Cs ha estado en el punto de mira a pesar de que ni siquiera ha intervenido en el debate, si bien no ha podido evitar que se le recordara de nuevo su cambio de postura ante una subida que afectará al bolsillo de los ciudades a pesar de que se había comprometido a bajar los impuestos y de que en 2019 -cuando todavía no había formalizado el pacto de gobierno con el PSOE- votó en contra de la prórroga.