El Ayuntamiento de San Fernando defiende el esfuerzo para ampliar las plazas del albergue

La llegada del mal tiempo, el frío y la lluvia de la tormenta Filomena especialmente, ha sacado a relucir algunas críticas de personas que trabajan con las personas sin hogar por la falta de recursos suficientes. Desde el gobierno y el albergue, sin embargo, se defiende el esfuerzo realizado para habilitar en las instalaciones de la calle Comedias plazas suficientes para cubrir la demanda.

La comisión técnica de personas sin hogar, donde están representadas entidades como Calor en la Noche, la sociedad San Vicente de Paúl –que gestiona el albergue– y Pro Derechos Humanos, y el Ayuntamiento con técnicos de áreas como Servicios Sociales y Policía Local, analizan cada semana la situación. De hecho, la semana pasada ya confirmaban la activación de todas las plazas. Son un total de 48: 18 más que las habituales a razón de 10 para hombres, 2 para mujeres y 6 en función de la demanda. De las 30 fijas, 25 para hombres y 5 para mujeres. Esos datos sitúan a la ciudad, según detalla el equipo de gobierno, como el municipio con más plazas para atender a estas personas sin techo en proporción a su población (31,58 plazas por cada 100.000 habitantes). En números absolutos solo Jerez supera a La Isla con 47, después se sitúan Cádiz, El Puerto y La Línea con 20. Con los planes de frío estas plazas crecen en todos estos municipios, pero de nuevo San Fernando vuelven a ser la localidad donde más camas se activan en proporción para atender el posible aumento de la demanda. En este caso, por ejemplo, Cádiz dispone otras 15 plazas en pensiones, más 10 adicionales de última hora, mientras que Jerez planteaba hace unos días habilitar un polideportivo si fuera necesario.

En la comisión técnica se trata la situación del albergue y las medidas adoptadas, como la adaptación de espacios nuevos como dormitorios. Según el gobierno, las entidades representadas destacaban en el encuentro de la semana pasada el buen trabajo realizado. Por eso, rechazan las críticas recibidas por la falta de recursos.

Se refieren al escrito que firma un grupo de voluntarios, que prevé convertirse en nueva asociación, que cuestionan las condiciones del albergue de San Vicente. En concreto, consideran que en estas instalaciones y con el personal actual no es factible atender a más personas de lo habitual. Son 7 trabajadores para los diferentes servicios, turnos y con medias jornadas en algunos casos, que impide que se pueda atender a los acogidos de la mejor manera, a su juicio. No tiene asesoramiento para la integración y promoción social y laboral o personal que pueda acompañar en caso de enfermedad. No puede ser, advierten, un “aparcamiento” de personas sin hogar. La adaptación, se quejan, ha consistido en la colocación de literas; y en que hasta 7 personas compartan habitación, algo que “influye en la posibilidad de conflicto y expulsión”. Sus críticas también señalan al espacio habilitado para mujeres, que está fuera de las dependencias y donde no se cumple con la limpieza necesaria. A eso suman las denuncias de que no se cumplen con las normas de accesibilidad, ni de planes contra incendio.

Estas críticas son rechazadas por el albergue, que en la comisión defendió que cumple con las normas por la pandemia y que tiene al día los sistemas de evacuación contra incendio. Además el gobierno recuerda que desde 2015 se han habilitado más plazas, incluidas las de mujeres, y se han flexibilizado las normas.Desde el gobierno aclaran que será la mesa de las personas sin hogar la que tome la decisión de seguir adelante con la creación de un albergue de baja exigencia, para el que ya se estudia la opción de un local en la Ronda del Estero y sus costes.