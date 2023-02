El Ayuntamiento de San Fernando critica que la Junta "se ría" de los padres y la comunidad educativa del San Ignacio

"Nos parece increíble que un delegado de Educación venga a reírse de las madres y padres de un colegio: Presentarle un estudio técnico, un proyecto que ya por su cuantía es competencia de la Junta de Andalucía y decirles: aquí está, pero que lo haga el Ayuntamiento". La concejala de Educación, María José Foncubierta, ha reaccionado así al comunicado de la Junta sobre el estudio del estado del colegio San Ignacio que señala al Ayuntamiento como responsable.

La responsable municipal califica de "poca vergüenza" que desde la Delegación Territorial de Educación se reconozcan los daños estructurales del centro, "pero no asuman su competencia". No es justo, abunda, para la comunidad educativa.

Foncubierta recuerda que la alcaldesa se comprometió a realizar las obras necesarias en el centro y que, de hecho, ya se han dado distintos pasos como la adjudicación de la redacción del proyecto necesario a un arquitecto especializado en estructuras. Esta semana la regidora, Patricia Cavada, detallada que este había pedido unas catas para saber la situación real de las instalaciones. "No vamos a cejar en dar solución a las familias, porque las niñas y niños son lo más importante. Lo vamos a hacer aunque no sea de nuestra competencia", insiste sobre este tipo de actuaciones no forman parte de las labores de mantenimiento que corresponden a los ayuntamientos.

"Nos parece increíble la actitud de la delegada de Educación, que es más que reprochable al no asumir su competencia", se queja la edil de Educación que considera que "el señor Moreno Bonilla no puede tener al frente de una Delegación como Educación a esta persona con esta actitud, enfrentándose a las familias".

Para el gobierno isleño, los colegios de San Fernando necesitan una inversión importante para su remodelación, para mejorar las instalaciones y hacer más sostenibles y eficientes energéticamente "La mayoría tiene más de 50 años y por mucho mantenimiento que se realice quedan desfasados, necesitando mejoras. Hace falta cambios, una apuesta clara por la educación pública", finaliza.