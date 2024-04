El Ayuntamiento de San Fernando exige responsabilidades a la Mancomunidad por las condiciones del Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz

El Ayuntamiento de San Fernando ha expresado su indignación ante el trato "degradante, inmoral e irregular" que se está dando a los animales en el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz, lo que hallevado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a abrir un expediente a la empresa contratada por la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz.

Asimismo, el Consistorio isleño se manifiesta también su indignación porque, siendo miembro de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad, ha tenido que enterarse por la prensa de la apertura de dicho expediente, por lo que exige una reunión urgente de la Comisión de Salud de la Mancomunidad de Municipios para que dé las explicaciones pertinentes y adopte medidas de manera inmediata que garanticen la correcta prestación del servicio y, sobre todo, el bienestar animal.

La concejala de Bienestar Animal, María José Foncubierta, ha señalado en un comunicado que no es la primera vez que se producen denuncias relacionadas con la prestación de este servicio por parte de la Mancomunidad, tachando de "inadmisible" la situación y gestión de este servicio mancomunado de Protección Animal, máxime teniendo en cuenta que "es prácticamente la única tarea que tiene, le cuesta el dinero a los ayuntamientos mancomunados y, sin embargo, no la está cumpliendo".

En este sentido, ha reprochado al presidente que no se avance en la comprometida ampliación de los departamentos y espacios de estancia de los animales, y tampoco se están dando pasos de cara al centro definitivo de protección animal que supuestamente se iba a habilitar en el término municipal de Puerto Real.

Al respecto, Foncubierta ha agregado que el Ayuntamiento isleño "no tiene ninguna intención de seguir con este servicio de la mano de la Mancomunidad, ya que lo presta mal y no aporta ningún avance ni ninguna certeza de que se vayan a producir mejoras en lo que respecta a las condiciones laborales de la plantilla, la situación de las instalaciones o el trato dispensado a los propios animales".

Por ello, ha exigido por escrito una reunión urgente de la Comisión de Salud de la Mancomunidad de Municipios para que "se nos traslade toda la información sobre la situación actual y se nos explique hacia dónde vamos de cara al futuro" en relación a este servicio.

A la luz de las informaciones publicadas sobre la actuación del Seprona por las condiciones "miserables" en las que se tiene a los animales en el Centro de Protección Animal Bahía de Cádiz, el gobierno municipal de San Fernando ha reiterado su "total indignación" y ha anunciado que tomará las medidas que se estimen oportunas para poner fin lo que considera incumplimiento flagrante de la Ley de Bienestar Animal del que la Mancomunidad de Municipios es cómplice.

"El maltrato animal no puede quedar impune y que no se den las mínimas condiciones en un centro público de protección es una situación inadmisible". Por ello, ha asegurado que desde el Ayuntamiento de San Fernando no se va a permitir que las condiciones en las que viven los animales denunciadas por el Seprona con graves deficiencias puedan ser amparadas bajo la gestión de un servicio público mancomunado.