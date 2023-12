AxSí llevará al pleno una moción de apoyo a los PTIS en San Fernando

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conocer hoy una de las mociones que la formación llevará al próximo Pleno. En esta ocasión, dicha moción abordará la complicada realidad del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que realiza sus funciones en los centros educativos públicos de Andalucía en general y de San Fernando en particular. De hecho, Romero ha mantenido un encuentro con una representación de estos profesionales en el Centro Andaluz.

"Hablamos de una figura profesional de la enseñanza que se encarga de prestar apoyo al alumnado más vulnerable, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Además, se trata de un sector en el que más del 90% de la plantilla está compuesta por mujeres, lo cual provoca que la precariedad del servicio agrave aún más la brecha social respecto a los hombres dedicados a la enseñanza", explica el andalucista.

AxSí San Fernando recuerda que este sector fue externalizado hace unos 20 años, recayendo en empresas subcontratadas que nada tienen que ver con la labor propia del colectivo de PTIS. "Esta privatización de la educación pública se ha visto reflejada en sus condiciones laborales, ya que realizan las mismas funciones, tienen la misma responsabilidad y trabajan durante el mismo horario que el resto del personal laboral de la Junta, pero con la mitad de la jornada laboral reconocida, con un sueldo muy inferior y además sin ninguno de los derechos laborales reconocidos", detalla el concejal.

En sus reivindicaciones este colectivo pidió la subrogación amparándose en la Ley 9/17, con la modificación del artículo 44 y las exigencias derivadas de la Directiva 2001/23/CE, que viene a decir que cuando una administración pública subroga por reversión en la gestión de un servicio público previamente externalizado debe subrogar a la plantilla que realiza dicho servicio. El Tribunal Supremo puso fin a esta larga controversia jurídica sobre el estatus laboral de los trabajadores de una empresa privada que presta un servicio público y que en un momento dado es asumido por la Administración, que se subroga en los contratos de estos empleados, es decir, los integra en su plantilla de acuerdo con lo que establece el Estatuto de los Trabajadores.

"Sin embargo, la Junta se limita a decir que solo contrata empresas y no a sus trabajadores, cuando lo cierto es que ninguna de estas empresas aporta ninguna trabajadora a este servicio, sino que es la Agencia Pública Andaluza de Educación la que obliga a estas empresas a contratar a la plantilla en bloque. Además de no vigilar la actuación de dichas empresas, es la propia agencia la que proporciona los sueldos del personal y no la empresa de turno. De modo que, si no se envía el dinero desde la Junta, no cobran", señala Romero.

Por otro lado, la Junta creó un Decreto en el que reconvertía este servicio de 'esencial' a 'complementario'. Con esto, por una parte, se les equiparaba con unas clases extraescolares o con un aula matinal y, por otra, se posicionaba en contra de la legislación educativa, donde a los PTIS se les considera 'recurso humano esencial'.

"Los sindicatos vienen recordando que toda la plantilla PTIS accedió de igual forma que cualquier otra persona perteneciente a la plantilla laboral: con titulación y experiencia. Comenzaron con sueldos que ni siquiera llegaban a los 600 euros, se les exigió la titulación de Magisterio, después la titulación de integrador y finalmente la posesión del ACREDITA (certificado de profesionalidad y capacitación) Los sueldos de este colectivo son vergonzosos, y solamente tienen 20 horas anuales para citas médicas, corriendo el resto a cargo de sus propios bolsillos, lo que provoca el incumplimiento de la Ley de Conciliación Familiar. Además, y entre otras muchas circunstancias negativas, sufren una sobrecarga de trabajo por ratios abusivas, asumiendo funciones que no les corresponden, como las sanitaria", explica el portavoz andalucista.

"Todo esto está causando un deterioro en la salud de los profesionales a nivel físico y emocional. Sin olvidar, en ningún momento, cómo el alumnado sufre las consecuencias de no poder recibir, correctamente, un apoyo esencial para su desarrollo. El Personal Técnico de Integración Social lleva años sufriendo injusticias, falta de derechos, ninguneo y discriminación. Con cambios de empresas donde continúan estas injusticias cronificadas bajo el auspicio de la Administración. Ante esta situación, el pasado 14 de noviembre comenzó una huelga indefinida, ahora temporalmente suspendida, convocada por el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo)", Romero.

Con esta moción AxSí solicitará, en primer lugar, a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía la equiparación salarial de los PTIS respecto al personal laboral. En segundo lugar, instará a dicha Consejería a que reconozca a estos profesionales la misma jornada laboral que al resto del personal laboral de la Junta de Andalucía, sin que sigan siendo contratados a media jornada, con la consiguiente merma en el salario percibido por la realización del mismo trabajo.

Por último, los andalucistas solicitarán a esta Consejería que establezca de forma ordenada, lógica y sostenible, la ratio de los alumnos que precisan de la atención del Personal Técnico de Integración, evitando la situación de desbordamiento existente entre los y las profesionales del sector en un trabajo tan importante y delicado.