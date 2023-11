Protesta de las monitoras de educación especial ante el colegio La Ardila de San Fernando.

Una veintena de trabajadores de PTIS (Personal Técnico de Integración Social) de los centros educativos de San Fernando se moviliza para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. junto a compañeros de toda Andalucía. Cuentan con el apoyo de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), padres y otros colectivos, también partidos políticos. El viernes se concentraron ante las puertas del colegio La Ardila, pero las protestan continuarán en otros colegios de la ciudad, en otros puntos de la provincia y en Sevilla.

"Trabajamos para una empresa que tiene un contrato con la Junta de Andalucía para realizar un servicio que está externalizado", explica Jennifer María García, monitora de educación especial del colegio La Ardila. Solo está externalizado en parte puesto que también hay personal laboral contratado por la Administración andaluza que desarrolla funciones similares, incluso en el mismo colegio. "En torno al 90% son PTIS de una empresa privada", precisa.

Son muchas las quejas que el colectivo tiene para las que exigen cambios. "No respetan convenio. No pagan en fecha, si tienen que hacerlo del día 1 al 5 del mes lo hacen el 8 o a veces el 15. A veces pagan menos de lo que deben", expone esta trabajadora. Hay más: desde que hay compañeros que no han recibido su nómina de septiembre o de octubre, hasta compañeros dados de alta tres horas pero que hacen una jornada de cinco. "Si te pones malas y llamas por teléfono para avisar, no cogen los teléfonos. No te sustituyen y los niños que atiendes se quedan sin nadie que les asista”, señala. En definitiva son condiciones precarias que demandan a la Junta de Andalucía que se resuelvan porque además afecta al alumnado.

"Si una monitora no va, los padres tienen que estar atentos porque pueden que tenga que ir al colegio a dar el desayuno o llevar al baño a su hijo", pone de ejemplo esta trabajadora que tiene un contrato de 15 horas, solo para el tiempo del aula matinal (aula ordinaria) "y sé que me voy y luego no hay nadie que esté pendiente". "¿El resto de la jornada no es necesario que ese niño esté atendido?", pregunta. Se trata de chicos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con enfermedades degenerativas o en silla de ruedas que son dependientes para moverse.

Han estado en Arcos exponiendo su situación, en Cádiz donde la representación sindical fue recibida por la Delegación Territorial de Educación y el lunes estarán en Sevilla para seguir protestando por unas condiciones dignas.