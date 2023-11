Tercer día de huelga indefinida en Cádiz: "¡Moreno, escucha, los PTIS están en lucha!"

Tres días de huelga indefinida y los trabajadores del PTIS (Personal Técnico de Integración Social) no encuentran una solución a un conflicto laboral que, de camino, deja sin sus atenciones a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en los colegios públicos. En la mañana de este jueves se ha manifestado ante la sede de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en Cádiz una cincuentena de trabajadores “por la jornada laboral completa, por los pagos atrasados, por el pago de vacaciones y por una inclusión de calidad”, como rezaba en una de sus pancartas. Los manifestantes se dirigían al presidente de la Junta de Andalucía: "¡Moreno, escucha, los PTIS están en lucha!".

María Jesús Martín, delegada sindical, aseguró que “vamos a mantener la huelga hasta el final”. Este parón en sus trabajos ha sido secundado “por casi el 95 por ciento de los 320 compañeros afectados”. Martín apuntó que “necesitamos que se nos escuche, que la Consejería sepa que no es un conflicto con las empresas. Esto va más allá porque llevamos 20 años de precariedad, soportando licitaciones a bajo coste, con reducciones salariales, con impagos de trienios, con impago de vacaciones, y no soportamos más esta situación. No vamos a parar hasta que cumplan con nuestros derechos laborales”

Recordó la delegada sindical que el servicio de PTIS externalizado es esencial en los colegios. “Un servicio que se está haciendo con empresas piratas que ni siquiera es un dinero que se queda en Andalucía, son empresas de otras comunidades autónomas”, añadió.

Hasta el momento “no ha habido contactos con la empresa ni con la Junta. La consejería dice que es un problema laboral de nosotros con las empresas. No, es un problema que ustedes han creado externalizando este servicio. Somos trabajadoras privadas en centros públicos. Y es vuestra responsabilidad solucionar este problema”.

Martín valoró el apoyo de las familias de esos alumnos NEAE. “Entendemos su situación y que están teniendo problemas para la conciliación familiar, pero esto no es simplemente una labor asistencial, es una labor educativa. Ellos entienden nuestra situación. Chapó por las familias y ojalá esto dure poco porque queremos volver a nuestro centro de trabajo”.

Apoyo de partidos políticos de la izquierda

Adelante Izquierda Gaditana apoyó esta concentración. El portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Cádiz, David de la Cruz, fue claro: “Que estos profesionales mantengan una huelga indefinida por algo tan sencillo como el cumplimiento del convenio y un salario digno es para que a a Junta de Andalucía se le caiga la cara de vergüenza”. A juicio de De la Cruz “esto ha servido para visibilizar un problema latente de estos trabajadores y para ver la labor imprescindible que realizan en los colegios públicos”.

Juan Cornejo, miembro de la ejecutiva provincial PSOE, llamó a “buscar una solución” en un conflicto en el que el Gobierno andaluz “da la espalda a los derechos fundamentales y a las dignidades personales” de los empleados. Pedimos a la Junta que les escuche, por el beneficio de nuestros niños”, concluyó.

También se sumó a la protesta Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU. “Pedimos a la Junta que deje de poner excusas tontas y estúpidas. Que digan que solo es un problema laboral entre los trabajadores y la empresa nos parece una falta de educación y una provocación. Es un servicio necesario para los niños y niñas para que estén en igualdad con los demás”, manifestó. Para Rodríguez la situación “es tan grave que vamos a pedir de forma inmediata la dimisión de no solo de la delegada territorial de Desarrollo Educativo, sino de la consejera porque están provocando un daño irreparable para los profesionales y para los alumnos”.

Madres de alumnos con NEAE como Lourdes Duarte acudieron a la concentración “apoyando a las PTIS porque el trabajo que hacen es esencial, no complementario. Se habla de inclusión, pero la inclusión no existe”.

Rocío Castaños, madre también de un pequeño, recordó que “desde que entra en el colegio necesita de la ayuda de una PTIS. No se entiende cómo puede ocurrir esto en la educación pública. El derecho de empresas externalizadas se antepone a los derechos de los alumnos con necesidades”. Para esta madre “hacen falta más PTIS y con ratios de alumnos menores. Hay colegios en la Janda con PTIS para cinco niños contratadas solo dos horas”.