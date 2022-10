AxSí exige al gobierno de San Fernando la retirada de los vehículos del depósito municipal

Andalucía por Sí (AxSí) reclama al gobierno municipal de San Fernando la retirada de los vehículos que se acumulan en el depósito municipal por el riesgo para el medio ambiente que conlleva y el riesgo que hay para el entorno. El portavoz del grupo municipal. Fran Romero, ha presentado la moción que irá el jueves a pleno acompañado de Francisco Cebada, representante del Sindicato de la Policía Local Independiente (SPLI), uno de los colectivos que, junto a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Ayuntamiento de San Fernando y el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan), ha reivindicado soluciones a la situación de este depósito.

"Es incomprensible que en todo este tiempo el gobierno local de Cavada no haya renovado el contrato para este servicio o buscado una nueva alternativa, ya que los vehículos abandonados se siguen retirando de la vía pública. Hablamos de vehículos que no se han descontaminado, que contienen elementos peligrosos y que yacen en el depósito expuestos a riesgos de incendio y accidentes. Elementos que no ayudan a mantener la seguridad del entorno, donde además de numerosos vecinos se encuentran dos centros educativos y la residencia de mayores de Cruz Roja. En definitiva, es chatarra peligrosa de la que es responsable el Gobierno Local, ha de ser tratada como tal y por tanto descontaminada y destruida en el oportuno centro autorizado de tratamiento", explica el portavoz.

Con esta situación el Ayuntamiento, advierte Romero, el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, que detalla que se ha de "garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio mediante la adopción de las medidas necesarias". En este caso, se pone en riesgo la salud de los funcionarios de la Policía Local, pero también de los miembros de Protección Civil, de los trabajadores de empresas privadas y del resto de empleados municipales que acceden a las instalaciones policiales.

"Poco tiene que ver esta realidad con la de un equipo de gobierno que abandera la Agenda 2030, que tiene al frente al señor López Gil como cargo de confianza, pero que no predica con el ejemplo. Y es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia respecto del compromiso con el cuidado medioambiental, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Ya es sabido que el proceder del gobierno local es priorizar el capricho estético, el hormigón, el plástico y la destrucción indiscriminada de la vegetación y el arbolado", señala Romero.

Para la formación se trata de una actitud "negligente" que "descuida la atención de la salud y la integridad de los isleños e isleñas", y que desoye las necesidades de la Policía Local "en el enésimo ejemplo del maltrato al que se le somete por la actual Alcaldía". El estado del depósito no es "salubre ni seguro para los ciudadanos", insiste.

AxSí instará en el pleno al equipo de gobierno de Cavada a que proceda conforme a la ley a la retirada de los vehículos abandonados que permanecen en el depósito de la Policía Local y así garantizar la salubridad y seguridad de los trabajadores municipales y vecinos de San Fernando.