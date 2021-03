AxSí critica el "escaso compromiso" del gobierno de San Fernando en vivienda social

"Conformismo, autocomplacencia e incompetencia". Así describe la actuación del gobierno de San Fernando en materia de vivienda social el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, que habla de "escaso compromiso" en esta materia.

El dirigente andalucista explica que el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo del Gobierno Central permitía a los grandes tenedores de vivienda, como los ayuntamientos, subvencionar el pago de los alquileres, "condonar hasta el 50% de la renta". Pero en La Isla no ha sido así, "ni en la época más dura del confinamiento y el cierre de la economía".

En el pasado pleno, continúa Romero, "se jactaban, y por eso denunciamos la autocomplacencia" del gobierno de la bonificación del 75% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para vivienda municipal y de la Junta de Andalucía. "Cuando la normativa permite llegar al 95%", lamenta. Es algo que la formación andalucista pidió en sus alegaciones a las Ordenanzas Fiscales y que se rechazó. "La política cicatera fiscal del gobierno hace que se quede en ese 75%, señala.

El portavoz de AxSí abunda en esta denuncia de la "pésima" gestión del gobierno municipal en materia de vivienda, y más concretamente en cuanto las ayudas a los alquileres. En agosto de 2020 se fija una partida de 100.000 euros, pero no es hasta el 27 de octubre no se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), "y se hace además sin ningún tipo de difusión", "como si la señora Cavada no quisiera acogerse a estas ayudas". No se publicó en la web del Ayuntamiento, ni en la web de la Empresa Pública de Suelo (Esisa).

"La incompetencia del gobierno no se queda ahí", matiza. Hasta ahora no se ha iniciado ningún trámite municipal al respecto porque "no han sido capaces de habilitar un enlace web municipal para que se puedan solicitar las ayudas de manera telemática y no presencial". "Es una vergüenza que en plena crisis, la peor crisis de destrucción de empleo socioeconómica, no se haya avanzado en la tramitación por este motivo", reitera.

"Revela la incompetencia del gobierno municipal, la falta de compromiso, de sensibilidad y de voluntad por ayudar a que sea realidad un derecho constitucional como el derecho a una vivienda digna", manifiesta Romero, que también reclama que los presupuestos de 2021 recupere las ayudas a la rehabilitación de vivienda que ha eliminado respecto a 2020, y que no se utilizó.