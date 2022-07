AxSí San Fernando critica el "modelo velada" de la Feria y sostiene que podría haberse celebrado en La Magdalena

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha hecho balance de la recién concluida edición de la Feria del Carmen y de la Sal, que no ha dudado en caificar de "velada".

Romero, en primer término, ha trasladado su agradecimiento a todos los caseteros, feriantes y trabajadores municipales que han dado "lo mejor de sí mismos" para que los isleños "recuperen la alegría y felicidad de reencontrarse con su fiesta patronal del 16 de julio".

"Sin la voluntad y el deseo de Feria de los isleños tras tres años muy duros y el compromiso, actitud y trabajo de los caseteros, que son el corazón y la parte más importante de cualquier feria, nada hubiera sido posible en un emplazamiento impuesto sin diálogo en el que la zona de atracciones se ha separado de las casetas y que no se corresponde con nuestro modelo. Una vez más Cavada toma decisiones que atañen a los isleños sin tener en cuenta con carácter previo sus opiniones ni buscar el consenso entre los colectivos implicados. Y hace balance de manera triunfalista sin agradecer a los caseteros su labor. Ni una frase de reconocimiento y agradecimiento en su comunicado de ayer. Nuestro modelo parte, en primer lugar, por crear un foro o espacio de participación ciudadana para precisamente escucharles, llegar a acuerdos y planificar de la mejor manera posible un evento tan importante como la feria", señala el portavoz.

En segundo lugar, explica el edil de AxSí, el modelo que defiende la formación andalucista parte de la premisa básica de que se tendrían que haber aprovechado estos tres años de ausencia de Feria por la pandemia para haber ejecutado la obra en La Magdalena en relación con unos fondos europeos que se otorgaron hace seis años "en una demora injustificable".

Para la formación, además, dicho modelo pasaba bien por cumplir la adjudicación a la empresa responsable de la obra que ganó el concurso, "porque se comprometió a hacer compatible la misma con la Feria"; bien por comenzar la obra un poco más tarde, "ya que sólo hace falta acercarse a la zona para observar el mínimo avance de la misma".

"En cualquier caso, antes del inicio de la Feria hice público que La Isla está por encima de todo y que por tanto deseaba lo mejor a los caseteros y por tanto nos alegramos que se hayan cumplido sus expectativas gracias a su trabajo y nos alegramos que parte de la población isleña lo haya disfrutado", indica Romero.

Además, Romero mantiene que el "modelo de velada" de Cavada, que ha reconocido quiere trasladar en el futuro a La Magdalena, "pone límites a las posibilidades y a la realidad a la que debe aspirar la Feria del Carmen y de la Sal con la certeza absoluta de que la edición que viene retornará al Parque".

"Con su modelo es imposible que nuestra Feria crezca desde todos los puntos de vista y vuelva a situarse entre las ferias de referencia de la provincia, como las de Jerez, El Puerto, Chiclana o Algeciras. Reiteramos que nuestro modelo pasaba por haber aprovechado estos tres años de pandemia para desarrollar la obra en La Magdalena y contar con una gran feria en un gran recinto ferial que no sólo atraiga a los isleños, sino también a ciudadanos de toda la provincia y turistas. Con más atracciones, más eventos durante el día, pues ni siquiera en el Parque se ha sabido apostar por la feria de día, y más casetas, todas en un mismo espacio para generar más empleo y oportunidades. Creemos que San Fernando, de casi cien mil habitantes, debe aspirar a codearse con las mejores ferias del entorno y para ello no sólo debe acoger a parte de la población isleña sino a la mayoría de la población isleña, a los vecinos de la Bahía y de la provincia y a los miles de turistas que en estas fechas se alojan en los municipios vecinos. ¿Queremos que el turismo sea un factor clave en nuestra economía? Pues hagamos que nuestra Feria sea un referente para el turismo como lo son otros eventos del verano provincial. Y esto último, estaremos todos de acuerdo, es imposible alcanzar con este modelo, este espacio y esta manera de gestionar sin participación real y cogestión en la toma de decisiones", señala el concejal de AxSí.

El portavoz del grupo detalla también la existencia de "diversas denuncias de usuarios, feriantes y caseteros" que plantea como propuestas en positivo para mejorar. Las primeras se refieren a la zona de atracciones situada en Cañorrera y Fadricas. "Las condiciones en las que han vivido estos días los feriantes, el firme irregular, unos terrenos poco acondicionados y llenos de gravilla que han hecho muy complicado el acceso a las atracciones a las personas con movilidad reducida y a las familias con carritos de bebé y que ha sufrido diversos cortes de luz debido a la falta de infraestructura eléctrica. Tampoco ayuda que el ascensor de la cercana estación de tren no haya estado operativo y en plenas obras. Y, por supuesto, la reducción en un 40% del volumen de negocio según han reconocido los propios feriantes en un cálculo optimista, que se dice muy pronto. Un 40% menos de ingresos es una barbaridad y que Cavada hable de éxito y haber superado las expectativas nos parece poco humilde cuanto menos. También ha mostrado su descontento el gremio de taxistas isleños, a los que se les prohibió circular por los alrededores del recinto ferial y lógico que protestaran con un paro de actividad ante la actitud del equipo de gobierno", explica Romero.

Tampoco -dice AxSí- estuvo exento de problemas el "improvisado montaje de las casetas" que algunos caseteros describen como "pésimo y horroroso".

"Los días y horas previos fueron una auténtica pesadilla para muchos caseteros. Desde entidades que vieron como en cuestión de horas se les cambiaba sin explicación alguna su ubicación o metros inicialmente fijado hasta casetas que en los instantes previos al alumbrado aún no contaban con las prometidas sillas. Tampoco hay que olvidar que muchos caseteros no pudieron afrontar el montaje de la manera habitual al no contar de manera previa con electricidad en las casetas y al no permitírsele acopiar material ni realizar diversos trabajos en los días previos. Otro importante contratiempo fue que se tuviesen que volver a adjudicar el refuerzo de las estructuras iniciales de las casetas al resultar peligrosas dada su inestabilidad. Toldos y chapas han sido montadas por esta segunda empresa y ha habido casetas que se tuvieron que desmontar hasta tres veces porque no cabían. Algunas estuvieron a punto de no montar. En otro orden, algunos caseteros nos trasladan escasez de servicios públicos, una finalización horaria antes de lo pactado llegando a perder media hora por día y el apagado del alumbrado también muy previa al cierre. Finalmente nos preguntamos cómo hubiera sido la evacuación en caso de urgencia de la zona de casetas de la bolsa de aparcamiento", indica el portavoz.

La formación andalucista reclama, en definitiva, participación para aportar, para construir en positivo, "para arrimar el hombro que es lo que llevamos haciendo desde hace décadas en nuestra feria por el bien de San Fernando, en la que hemos trabajado a destajo en su organización y en nuestra caseta para hacer felices a los isleños". "Pedimos que se escuchen todas estas reivindicaciones por lo que nos resulta increíble el anuncio de Cavada de que hasta dentro de un mes no convocará a los actores implicados. Para que, según ella y literalmente, haya dado tiempo a sacar conclusiones y se puedan aportar todas esas propuestas de mejora necesarias".

Los caseteros -dice Romero- "no necesitan treinta días para sacar conclusiones". "Algunos ya nos las han hecho llegar. Mucha prisa y excesivas ganas no tiene en escuchar y ya veremos si el 17 de agosto tiene lugar dicha reunión. Creemos que es absolutamente necesario abrir un debate serio para mejorar nuestra Feria en el que participen los agentes involucrados en la toma de decisiones para que todo salga mejor. Escuchémosles, ayudémosles y lideremos entre todos la feria del futuro", subraya Romero.