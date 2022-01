AxSí recrimina a Cavada que San Fernando haya dejado pasar todas las subvenciones y programas de empleo

El Ayuntamiento de San Fernando no ha presentado ningún proyecto a la convocatoria de subvenciones del Programa de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía para poner en marcha nuevas escuelas talleres o talleres de empleo en la localidad. Además, se ha quedado fuera de las ayudas para la Formación Profesional para el Empleo (FPE) de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Son dos de los ejemplos a los que ha echado mano hoy el portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, para asegurar que La Isla se ha convertido "en un páramo en lo que políticas activas de empleo se refiere". Y de ello el edil responsabiliza en exclusiva al gobierno municipal de Patricia Cavada y a su concejala de Empleo, Regla Moreno. Ni siquiera ayuda -dice- que la delegada sea de Cs, el mismo partido que tiene a su cargo la Consejería de Empleo.

El plazo para las escuelas talleres y talleres de empleo finalizó el pasado 24 de octubre sin que se hubiera registrado ninguna solicitud desde el Ayuntamiento de San Fernando. Y en el caso de las subvenciones para la Formación Profesional para el Empleo (FPE), el listado de las entidades beneficiarias se publicó el pasado 27 de diciembre y en él San Fernando tampoco aparecía. "De hecho, en la resolución del 28 de julio ya se advertía que se incumplía el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, que aclara una decena de supuestos que impiden optar a estas subvenciones", ha matizado el portavoz de AxSí San Fernando, que lamenta la "desidia" y "dejadez" del equipo de gobierno en lo que a políticas activas de empleo se refiere.

También ha aludido a la pérdida del programa Andalucía Orienta, que se remonta a 2019, para recordar que la última convocatoria "también se ha dejado pasar". De hecho, Romero se pregunta si el hecho de que no se haya solicitado tampoco este programa de empleo se debe a que sigue vigente la penalización impuesta en aquel momento por incumplir los plazos establecidos en las bases reguladoras.

"Nos preocupa que se haya quedado fuera a causa de la penalización del programa Andalucía Orienta o que no se esté al corriente de pago de obligaciones tributarias, deudas con la Seguridad Social o reintegro de subvenciones. Pero lo que más nos inquieta es la posibilidad de que se cumpla con todos los requisitos y se haya quedado por parte del gobierno local sin acreditar esta situación en su habitual dejadez", señala el portavoz de AxSí San Fernando.

La concejala de Empleo -afirma- "no cumple con sus obligaciones y ni siquiera se molesta en solicitar las ayudas necesarias.

Recuerda también los "planes de destrucción" que supone la inminente demolición del IMPI y de las naves colindantes, donde en las últimas décadas se han concentrado las políticas activas de empleo. Y señala que durante este mandato no se ha adjudicado ni un solo despacho del vivero de empresas "ni siquiera habiendo bajado y bonificando los alquileres". Sin embargo, lamenta, la concejala de Empleo "sí se hapreocupado de ocupar estos despachos con su personal de confianza".

Frente a esta situación, AxSí reclama "una verdadera estrategia activa de políticas de empleo": "no basta con ir a inaugurar supermercados de multinacionales, no basta con decorar el Ayuntamiento, no basta con los caprichos estéticos. Es necesaria una apuesta presupuestaria en orientación, formación, emprendimiento y reducción de la brecha de género en el desempleo".