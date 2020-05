AxSí San Fernando dice que "no es ético" destinar en plena crisis 4 millones de euros a la banca y otro a la "mega-sala de estudios"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha insistido tras el pleno extraordinario del pasado viernes en que, en menos de un año de mandato, "Cavada ha convertido a la Alcaldía de San Fernando en la más oscura y menos participativa de la historia de este Ayuntamiento".

"La primera evidencia -enumera el adil andalucista- fue la prórroga de la concesión del servicio de agua agua y saneamiento, que salió adelante con el apoyo de Vox y que se verá traducida en la subida en un 14% del recibo de dicho servicio durante este mandato. Poco después llegaría el pacto de mayoría absoluta con Ciudadanos para subir indecentemente un 6% el IBI y aprobar un nuevo presupuesto lleno de gastos superfluos".

El portavoz de AxSí afirma que, desde el inicio del estado de alarma, el equipo de gobierno "ha ahondado en su oscurantismo y autoritarismo como forma de hacer política". "El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, ya habilitaba claramente a los ayuntamientos para celebrar sesiones plenarias telemáticas. Sin embargo, hasta el 22 de mayo Cavada no ha querido convocar el primer pleno como foro que es de verdadera participación y control", explica el portavoz.

Romero recuerda que el pasado 27 de abril la alcaldesa se comprometió pública y literalmente a que "a salida de la crisis y las acciones para reactivar la economía local se trabajen de forma conjunta y sean frutos de la negociación y el diálogo, buscando la máxima participación; y por eso en la próxima Junta de Portavoces me comprometo a poner sobre la mesa el esquema de la reconstrucción de la ciudad".

"Pues bien, jamás se celebró tal junta de portavoces. Es más, a mayor desfachatez el 7 de mayo se anunció la convocatoria de un pleno extraordinario donde se iba a constituir una comisión y unos días antes de este pleno se nos comunica telefónicamente cuál será la naturaleza de dicha comisión sin ningún tipo de participación y que su creación no se incluía en el orden del día. Una vez más, Cavada miente e incumple lo prometido. Cero consenso, cero cumplimiento. Imposible confiar en sus compromisos", detalla Romero.

El portavoz de AxSí San Fernando ha valorado también los dos asuntos de gestión que se trataron en el pleno extraordinario de la semana pasada: las dos únicas medidas fiscales que el bipartito PSOE-Cs plantea para ayudar a autónomos, comerciantes y pymes; una bonificación para las obras en el ICIO -"veremos las obras que se realicen este año", advierte- y la no sujeción de la tasa de terrazas de 1 de julio a 31 de diciembre.

"Dos datos respecto de esta última modificación que prueban el nulo apoyo de Cavada para con el tejido productivo isleño. Por una parte, la escasa repercusión económica para el Ayuntamiento de esta medida, cuya aplicación significaría 38.291 euros: un 0,04% del presupuesto de ingresos municipales que supera los 80 millones de euros. Por otro lado, se está cobrando a los hosteleros las terrazas desde la nueva fecha de apertura, del 10 de mayo hasta el 30 de junio, lo cual nos parece cicatero con un sector tan castigado por la crisis", recalca el portavoz de AxSí.

La formación considera que deben ampliarse las medidas fiscales de apoyo a autónomos en conceptos y tasas como la circulación de vehículos, alcantarillado, agua, basura, licencias urbanísticas y de apertura de establecimientos o el uso del vivero de empresas. "Esperamos que Cavada no lo impida porque si todo queda en estas dos insuficientes medidas es que su afán recaudatorio y su interés por mantener, caiga quien caiga, una presión fiscal que satisfaga sus gastos no esenciales están muy por encima de la asfixia y penurias que están sufriendo familias y comerciantes en San Fernando", continúa Romero.

Por otro lado, el portavoz de AxSí se ha detenido en el expediente que -sostiene- realmente motiva el pleno extraordinario: las "prisas" de Cavada por aplicar el remanente positivo de tesorería, 5.122.809 euros, un 40% del remanente total de 12.974.231,65 euros.

"En primer lugar, en cuanto a las formas, le pedimos a la alcaldesa que deje de sermonearnos con la unidad, el consenso y la participación. No puede aspirar y espirar al mismo tiempo. No puede hablar el 27 de abril de gran alianza política para imponer después desde el rodillo de su mayoría absoluta una aplicación que supera los cinco millones de euros. Los hechos delatan una vez más su autoritarismo, incluso en esta trágica crisis en la que los ciudadanos nos reclamen unidad y diálogo. Tiene los trece votos en el pleno para hacer lo que le venga en gana. Y lo está haciendo, como bien demuestra que el equipo de gobierno se quedase solo a la hora de votar sobre el remanente. Pero que no nos venda ningún discurso de consenso. Porque cuando lo hace esta engañando a los isleños y faltándonos el respeto a los grupos políticos que los representamos", recalca Romero.

Respecto al fondo, para AxSí es "aún mucho más grave". Porque -explica- pudiendo destinar hasta un 20% del remanente a ayudas sociales, máximo legal permitido, no lo ha hecho. "Porque con la que está cayendo, Cavada aplica remanente para financiar su mega sala de estudios ya presupuestada en más de un millón de euros", advierte. Un equipamiento -recuerda el andalucista- que en plena campaña electoral su socio de gobierno -Cs- tildó de "macroproyecto que sólo da cobertura a una parte de la ciudad" y que ahora "apoyan encantados en el enésimo cambio de la veleta naranja". "Es necesario aumentar las plazas de aularios en nuestra ciudad, pero gastar más de un millón de euros en estas excepcionales circunstancias nos resulta muy reprobable", continúa el líder de AxSí.

"Y es muy grave porque Cavada va a dar, a anticipar sin ninguna obligación legal ni urgencia, más de cuatro millones de euros a la banca, el 30% del remanente. Nosotros pensamos que la banca no necesita con urgencia estos cuatro millones de euros, pero las familias vulnerables, los isleños en paro, los comerciantes y autónomos con su negocio cerrado sí que necesitan la ayuda inmediata de su Ayuntamiento. No nos parece ético que se gaste más de un millón de euros en una nueva sala de estudios y le adelante más de cuatro millones de euros a la banca en una situación social y económica dramática y sin precedentes en nuestra historia. Cavada, que se dice socialista y de izquierdas, no debe poner a los bancos en el centro de la política en perjuicio de las personas. Es tiempo de ayudar a las familias y no a los bancos y así lo defenderemos siempre desde nuestra formación política", concluye Romero.

