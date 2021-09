AxSí recuerda que San Fernando se olvida de la Semana de la Movilidad a pesar del comisionado de la Agenda 2030

Ni una sola actividad ha recordado en San Fernando durante estos días la Semana Europea de la Movilidad, una circunstancia que para AxSí San Fernando choca de lleno con los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a pesar de la reciente creación del comisionado al frente del que se ha puesto al socialista Fernando López Gil. "Mal empieza", ha advertido el portavoz andalucista, Fran Romero, al lamentar que La Isla haya sido "uno de los municipios relevantes" en la que se ha hecho caso omiso a la Semana de la Movilidad, cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía acerca del uso de medios de transporte más sostenibles.

"No entendemos que no se haya celebrado, no sabemos si esto es un adelanto de lo que va a ser la labor de López Gil al frente de la Agenda 2030", ha apuntado el edil.

Para AxSí, no obstante, lo ocurrido viene a demostrar "el estrepitoso fracaso" del gobierno municipal de Patricia Cavada y Cs en materia de movilidad, sobre todo "después de dos años hablando de una nueva ordenanza de la que seguimos sin saber nada".

Se refiere el edil andalucista a la nueva ordenanza de tráfico que el Ayuntamiento presentó en noviembre del pasado año "a bombo y platillo" con el compromiso de llevarla a pleno en enero pero de la que nada más se supo.

"Seguimos sin contar con esa ordenanza que además tendría que servir para empezar a regular en la ciudad el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP)", una cuestión muy demandada que ha despertado cierta "alerta" entre la ciudadanía y de la que el equipo de gobierno, según AxSí San Fernando, parece haberse desentendido a pesar del compromiso adquirido en este sentido.

De hecho, Romero ha aludido al malestar que esta situación ha generado no solo entre los vecinos de San Fernando sino también entre los usuarios de los patinetes eléctricos, como las quejas de la Asociación Para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz (AMPEC), que responsabilizaban exclusivamente al Ayuntamiento isleño, han puesto de manifiesto esta semana.

Se trata -insiste AxSí que califica de 'greenwashing' la actuación del ejecutivo- de "una situación sangrante" que además mantiene la falta de certidumbre con respecto al uso de los VMP.

"Ni ordenanza general de Tráfico ni movilidad sostenible, ni seguridad jurídica ni certidumbre para los usuarios de VMP y el resto de los ciudadanos, ni ordenanza para la calle Real y el paso del tranvía, ni nueva estación de autobuses, ni nuevas paradas ni reorganización de las líneas y más déficit en el transporte público de viajeros que nunca. Éste es el desastroso balance en materia de tráfico y movilidad sostenible del bipartito de PSOE y Cs de Cavada y López Gil, un greenwashing en toda regla, pura mentira", finaliza Romero.