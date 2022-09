AxSí San Fernando critica que para Halloween sí haya interés del Ayuntamiento en terminar las obras de la plaza del Rey

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, se ha referido al nuevo plazo dado para la terminación de las obras de la plaza del Rey -el próximo 21 de octubre- para criticar el sobrecoste de 180.000 euros que acarrearán los trabajos que deberían haber terminado en junio "y que saldrá del bolsillo de los isleños".

Para el andalucista, el equipo de gobierno de Cavada ha tenido especial interés en hacer todo lo posible para que las obras estén a punto para su fiesta predilecta, la de Halloween.

"A la alcaldesa le da igual que los hosteleros de la plaza del Rey hayan perdido un verano, tras la pandemia, les era más necesario que nunca. No le importa que los isleños y visitantes no hayan contado este verano con este céntrico y querido espacio de disfrute. Le es indiferente que no se haya llegado a tiempo para nuestro 24 de Septiembre. Lo único que le importaba, y la nueva fecha lo confirma, es que la plaza del Rey estuviese lista para aquellas citas que ella mima para sacarle el mayor rédito electoral posible", ha afirmado.

"No nos vale que ahora digan que hay que solucionar problemas de canalizaciones o que los soportes para los toldos y el sistema de iluminación previsto hayan dejado de fabricarse. La ejecución de la actuación en la plaza del Rey es un ejemplo que nos recuerda a los isleños con tan sólo un paseo la reiterada incapacidad de Cavada de fiscalizar las distintas obras que se ejecutan en la ciudad y su desastrosa gestión, en el que la improvisación y sus caprichos van marcando las prioridades", insiste el portavoz del grupo AxSí.

El edil no se resiste a comparar el trato que desde Alcaldía se ha dado a distintas fechas y que, a su juicio, deja en evidencia su predilección: "La programación de la Feria se presentó sobre la campana y la del 24-S se ha presentado apenas un par de semanas antes de su inicio, mientras que Halloween fue presentado a finales de julio, tres meses antes de esta fiesta, con todo lujo de detalles. Una vez más, quedan claras las prioridades de Cavada, lo que deja o no a la improvisación y de lo que se preocupa o no de cuidar", detalla Romero.

De esta forma, la formación andalucista pide de nuevo a la alcaldesa "que sitúe sus prioridades más cercanas a las de los isleños" y que se preocupe de que esta actuación no sufra nuevos retrasos.

"Aunque lo cierto es que nosotros apostamos por que asta vez sí cumplirá con su palabra, ya que el plazo coincide con sus intereses y caprichos. Lo que nos apena es que por el camino le haya mentido a la cara a los hosteleros de la plaza del Rey y a los isleños, a los que el pasado mes de junio ella y el 29 de junio su delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, aseguraron que las obras respetarían su plazo inicial y estarían listas en julio, a pesar de que era evidente que las obras no avanzaban nada", finaliza Romero.