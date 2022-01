AxSí San Fernando acusa a Cavada de negar el uso del Teatro de las Cortes a una iniciativa solidaria

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, ha mostrado hoy su rechazo absoluto ante la reciente negativa del gobierno municipal a ceder el Teatro de las Cortes para una representación teatral de carácter solidario destinada a recaudar fondos para la asociación de familiares y enfermos de Alzheimer Afa Vitae, algo que considera totalmente inexplicable y que rompe además con la dinámica que venía siendo habitual en el funcionamiento de estas instalaciones municipales.

La función teatral, de hecho, ha tenido que trasladarse al Teatro Principal de Puerto Real, donde tiene previsto representarse el próximo 12 de marzo.

"Nos consta que una productora intentó traer al Real la obra El baúl de los recuerdos, con actores conocidos y que aborda el Alzheimer en el seno familiar. El fin de este montaje teatral que se representa por toda Andalucía es recaudar fondos para AFA Vitae, una entidad que desde San Fernando presta una labor que es una referencia en la atención de esta enfermedad", ha explicado el edil andalucista. La propuesta, no obstante, chocó con el Ayuntamiento, "que no mostró disposición a ceder el espacio ni a colaborar en los gastos de la compañía". De ahí que optaran por llevarse la obra a otra localidad.

Desde AxSí San Fernando se ha denunciado así la "total ausencia de empatía, evidente falta de sensibilidad y nulo espíritu solidario" del gobierno municipal y ha calificado de "muy triste" lo ocurrido "cuando nuestro Teatro siempre ha sido un espacio abierto a la solidaridad".

"En el caso concreto de Afa Vitae es una bofetada a una entidad de ayuda mutua que lleva largos años mejorando la vida de cientos de enfermos y miles de familiares. No puede ser que la alcaldesa se abra el teatro para actos a su mayor gloria y se lo niegue a Alzheimer", advierte al reclamar al equipo de gobierno que garantice la continuidad de este tipo de eventos solidarios en el Teatro isleño, aunque sea recurriendo a contratos puntuales, "tal y como parece que se va a hacer para los próximos espectáculos mientras no se adjudica el nuevo contrato de gestión de este equipamiento y con la esperanza de no caer en el fraudulento fraccionamiento contractual".

Desde AxSí, de hecho, se ha criticado que la reapertura del Teatro de las Cortes se vaya a hacer a costa de encadenar contratos menores "tras más de un año cerrado a cal y canto y sin programación cultural alguna".

"Después de iniciar un mandato con una empresa al frente que convirtió las irregularidades en norma y tras más de un año de marear a los isleños con la adjudicación un nuevo contrato de gestión que no llega. Entendemos que Cabada y su delegada de Cultura deberían aclarar si se va a tirar de contratos menores para cada vez que se quiera a abrir este espacio para algún espectáculo o para algún evento a conveniencia del gobierno local, si esta fórmula implica un coste mayor y si este 'parche' se va a prolongar mucho en el tiempo", ha afirmado Romero.