AxSí San Fernando reprocha a Cavada el "escaso compromiso social" de los presupuestos

Para AxSí San Fernando, los presupuestos municipales de 2021 aprobados inicialmente por el gobierno municipal de PSOE y Cs confirman el "escaso compromiso social" de la alcaldesa, Patricia Cavada, ante un panorama sin precedentes y especialmente complicado a causa de la pandemia. Las ayudas al comedor El Pan Nuestro, al albergue de San Vicente de Paúl, Cáritas o a Cruz Roja se mantienen congeladas, lamenta su portavoz, Fran Romero.

"Lo lógico era haber incrementado estas partidas de forma considerable, ya que la profunda crisis derivada de la pandemia deja a más familias en situación de vulnerabilidad con cada día que pasa. Familias que necesitan ser ayudadas por el Ayuntamiento como administración más cercana. Las cosas no podían quedarse como estaban, porque la realidad ha cambiado radicalmente y eso no se ha visto reflejado en estos presupuestos municipales. Era el momento de sacar músculo en lo social desde lo municipal y no se ha hecho. Con estos Presupuestos, Cavada y su equipo de gobierno de PSOE y Cs han demostrado por enésima vez sus verdaderas prioridades", indica el portavoz de AxSí en San Fernando.

El edil andalucista compara partidas como la destinada a publicidad (519.000 euros) con las reservadas para ayudas benéficas (130.000 euros) y las subvenciones a Cruz Roja (30.000 euros), el Comedor de El Pan Nuestro (12.000 euros) y la Sociedad San Vicente de Paúl (93.000 euros), que suman entre todas 335.000 euros.

"No es de recibo que se invierta en gastos superfluos cuando cada vez hay más familias isleñas que no llegan a fin de mes y que se acercan al umbral de la pobreza. Por poner un ejemplo, los 12.000 euros que recibirá el comedor de El Pan Nuestro suponen sólo un 2% de la cantidad que se destinará a publicidad y propaganda", continúa Romero.

Por otro lado, el portavoz de AxSí San Fernando también lamenta que el compromiso adquirido por el equipo de gobierno de dotar a la ciudad de un albergue de baja exigencia para personas sin hogar no se haya visto traducido en partida presupuestaria alguna. "Ni un sólo euro encontramos en los presupuestos municipales para hacer realidad este equipamiento con el que Cavada y su delegado de Desarrollo Social, el ausente Jaime Armario, se habían comprometido. Hemos pasado del interés y el compromiso mostrado durante el confinamiento y la desescalada al silencio y el desinterés sobre este albergue municipal", detalla Romero.

"Desde AxSí pedimos al gobierno municipal que reflexione sobre las verdaderas necesidades y prioridades de los isleños para obrar en consecuencia. No son tiempos de gastos superfluos que busquen un rédito político a cualquier precio. Este ejercicio se va a recaudar más en impuestos, por lo que bien se podría haber insistido más en lo social desde unos Presupuestos Municipales que superan los 80 millones de euros. En AxSí sí tenemos claras esas necesidades y esas prioridades y las expresaremos en las alegaciones que presentemos a estos presupuestos", afirma AxSí San Fernando a través de un comunicado.