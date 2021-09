AxSí San Fernando aplaude que Cavada recule con el Teatro de las Cortes pero recuerda que aún no hay contrato

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha mostrado su satisfacción ante la "rectificación" del gobierno municipal, que hoy mismo "reculaba" de sus declaraciones iniciales, en las que descartaba por completo la reapertura del Teatro de las Cortes, para tan solo unas horas después anunciar el regreso de los espectáculos y de las actividades culturales al principal escenario de La Isla, "dándonos la razón a AxSí a quienes desde la oposición hemos insistido en esta cuestión desde el principio".

Pero la "caótica reacción" del gobierno municipal en estas últimas 24 horas -advierte- ha puesto en evidencia una vez más la "improvisación" con la que la alcaldesa, Patricia Cavada, y su concejala de Cultura, María José Foncubierta, se han conducido en la gestión del Teatro de las Cortes, "para el que no tenían ningún plan". Es más, lo ocurrido demuestra para AxSí San Fernando que el ejecutivo municipal "no tenía intención ni ganas de reabrir el Teatro y recuperar sus actividades culturales habituales".

De hecho, apostilla Fran Romero, aunque hoy la regidora ha anunciado que quiere reabrir el Teatro una vez levantadas las restricciones de aforo, las actividades culturales no podrán regresar a este escenario en al menos varios meses porque no hay contrato que se encargue de su explotación ni se han dado los pasos que se tenían que dar en los últimos meses para licitar y adjudicar dicho servicio. Tampoco, claro, se cuenta con una programación cultural preparada para volver a levantar el telón.

"Se ha perdido un tiempo precioso y no entendemos por qué", afirma el portavoz de AxSí San Fernando. "Si el contrato se hubiese adjudicado ahora se podrían retomar los espectáculos sin mayor demora y haciendo uso de toda la capacidad del Teatro. Pero lo cierto es que durante todos estos meses no se ha hecho absolutamente nada porque había un empeño especial en mantener cerrado el Teatro de las Cortes", recrimina el concejal andalucista.

Desde la formación, de hecho, se ha recordado una vez más que el de San Fernando sigue siendo el único Teatro del entorno que se ha mantenido cerrado durante la pandemia. El resto -recuerda- se ha adaptado a las restricciones de aforo capeando el temporal como ha podido para mantener la actividad cultural.

"Un Ayuntamiento no es una empresa privada y resulta vergonzoso y lamentable que una alcaldesa que se dice socialista y de izquierdas alegue la rentabilidad del Teatro para poder contar con una programación cultural. Y por cierto, no olvidemos que entre octubre y diciembre de 2020, con una situación sanitaria muchísimo peor que la actual, Cavada mantuvo la programación del Teatro con hasta trece espectáculos celebrados cerrándolo justo cuando los trabajadores anunciaron un a huelga porque llevaban meses sin cobrar", ha afirmado Fran Romero.

Para el portavoz de AxSí San Fernando, el gobierno municipal ha sido el protagonista de su propio sainete protagonizando "un bochornoso espectáculo" plagado de "mentiras" que han terminado por dejarlo en evidencia al no tener más remedio hoy que reconocer que no tiene argumentos para seguir con el Teatro cerrado.

En esa "lista de mentiras del gobierno municipal", Romero incluye las declaraciones realizadas en diciembre de 2020 por el delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, "tras clausurar abruptamente la programación de invierno y poner en la calle a los trabajadores del Teatro". En dicha comparecencia señalaba junio de 2021 como fecha en la que se podría contar con un nuevo contrato y una nueva empresa para gestionar el Teatro, "lo que además podría coincidir con una mejora de la situación provocada por la pandemia que permitiese llevar a cabo actividades puntuales en el Teatro o, incluso, que si mejorara la situación sanitaria en los próximos meses se pudieran plantear determinados actos o espectáculos".

Por otra parte, AxSi señala también a la "ínclita" concejala de Cultura, María José Foncubierta, cuando en el pleno ordinario de diciembre de 2020, durante el debate de una moción de AxSí, afirmó lo siguiente: "Es nuestra más firme intención seguir apostando por la cultura y comenzar de nuevo la actividad en el teatro en cuanto a que la situación se solvente y se mejore. Y seguir apostando pues como hasta ahora seguiremos trabajando. Nos han felicitado las compañías, nos han llamado para agradecernos el seguir con el trabajo y la programación".

De igual forma, prosigue, en el pleno ordinario de abril de 2021 -con ocasión de una nueva moción de AxSí- la delegada de Cultura "se jactó" de su gestión y aseveró literalmente: "No se preocupe que volveremos a abrir el Teatro de Las Cortes, no se preocupe que volveremos a tener la actividad. Que pronto estaremos presentando el resto de actividades que se desarrollaran, no se preocupe porque lo haremos. Y sí que estamos trabajando en el pliego que ya está en mano de los empleados públicos que se desviven porque salgan cada vez mejor". Hasta este momento -insiste- no se dejaba de pregonar que el Teatro volvería a abrir para su programación cultural.

No obstante, a principios de este mes la propia alcaldesa, Patricia Cavada, aseguró que el Teatro seguiría cerrado hasta que al menos se pudiera utilizar el 80% del aforo. "Y sorpresivamente, cuando la Junta levanta esas restricciones, su primera reacción fue ayer echarse de nuevo atrás e, incomprensiblemente, decir que seguiría cerrado el Teatro".