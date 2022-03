AxSí San Fernando dice que "Cabada y Armario mintieron a las auxiliares de ayuda a domicilio"

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, y la viceportavoz de la formación, Maite Lebrero, han mantenido un encuentro con la presidenta del comité de empresa de los auxiliares del servicio municipal de ayuda a domicilio, Mariola Quesada. Durante la reunión se ha abordado de nuevo la insostenible situación de este colectivo, formado por 156 profesionales, en su mayoría mujeres, que prestan atención a 317 personas en situación de dependencia. La principal preocupación de estas auxiliares es la inminente prórroga del contrato con la actual empresa concesionaria, a pesar de que el concejal de Desarrollo Social de Cabada, Jaime Armario, "mintió a la cara a estas auxiliares durante el Pleno ordinario del pasado mes de noviembre". Un Pleno a cuyas puertas se manifestaron estas profesionales y cuyo orden del día contó con cuatro mociones, una por cada grupo de la oposición, que recogían las reivindicaciones de este colectivo.

El portavoz explica que, además, la prórroga de este contrato, que recientemente subió y alcanzará los 10,6 millones de euros en cinco años, significa que permanecerán las condiciones por parte de la concesionaria que han hecho insoportable esta situación. "Hablamos de una empresa que, con el beneplácito de un gobierno que ha mirado para otro lado y nunca ha fiscalizado la labor de la misma, ha incumplido de forma sistemática sus obligaciones. Una empresa que ofrece contratos precarios que apenas alcanzan los 500 euros mensuales; que en lo más duro de la pandemia no aportó los medios necesarios de protección a los trabajadores; que se gastaba una media en vestuario por cada trabajador de 42 euros cuando está obligada a gastarse 186; y que en el mejor de los casos pagó a cada trabajador 20 horas de formación de las 102 que se impartieron como parte del Plan Anual de Formación", indica Romero.

"El pasado mes de noviembre, la presión de la manifestación de estas trabajadoras y su presencia en el Pleno pudo al equipo de gobierno de PSOE y Cs de Cabada y el señor Armario, conocedor de que era imposible licitar un nuevo contrato a apenas cuatro meses de la prórroga del actual, mintió a la cara a estas profesionales, que dan lo mejor de sí mismas cada día para cuidar adecuadamente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, su vida y la de sus familias es mejor gracias a ellas. Sin duda, estas auxiliares no merecen este trato por parte del gobierno local, pero no es nada nuevo ya que la actitud para con ellas del equipo de gobierno ha oscilado entre el silencio y la indiferencia. Por otro lado, nos preocupa que la mentira hacia el ciudadano ejercida con total impunidad se haya convertido ya en una práctica habitual del gobierno de Cabada. Nosotros seguiremos al lado de este colectivo y sus reivindicaciones y en contra de una prórroga que saldrá adelante la semana que viene con el apoyo del equipo de gobierno de PSOE y Cs", señala el líder de AxSí.

Por su parte, Quesada ha denunciado la falta de transparencia del equipo de gobierno, que no da a los trabajadores acceso a ningún tipo de información sobre el servicio y que no les aporta documentos tan necesarios como los planes de igualdad y de conciliación. Por otro, lado, la responsable del comité de empresa subraya que estas profesionales no están dispuestas a seguir soportando esta situación y que no descartan incluso iniciar una huelga indefinida.