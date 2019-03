Álvaro Baturone homenajea a Rocío Jurado en su nueva colección

Álvaro Baturone afronta la responsabilidad de dar el salto a profesional con su desfile en la Doñana D'Flamenca de este año con serenidad. Ya sabe lo que es la presión de preparar los diseños y cuidar los detalles para subir sus propuestas a pasarelas reconocidas, aunque estos años lo haya realizado como amateur. Esta mañana presentaba el cartel anunciador de la cita el domingo en Almonte, que rinde homenaje a Rocío Jurado.

18 de Septiembre es el nombre escogido para esta colección en referencia al día de nacimiento de la artista chipionera. "También es el día que yo nací", apuntaba el joven diseñador en el Venta de Vargas donde exhibía uno de los trajes que forman su propuesta, concretamente de la primera parte, que este año ha llevado a Simof (la Semana Internacional de Moda Flamenca de Sevilla). Sobre la pasarela de jóvenes diseñadores en la que participó, puesto que el salto a profesional lo dará en unos días en la Doñana D'Flamenca, mostró diez vestidos inspirados de Rocío Jurado, una folclórica que quiso subirse a los escenarios con trajes de noche. "Ella dijo que por qué no iba a ponerse un Balenciaga o un Channel para hacer copla", señalaba Baturone.

Vendido ya, el vestido expuesto en el patio de la Venta de Vargas mezcla elementos simbólicos de la cantante: la inspiración de la chaqueta de torero que llevaba en una entrevista junto a Camarón de Carlos Herrera en televisión; la parte castiza y flamenca, que la vincula a Camarón, de los lunares; y el rojo de la copla.

El diseñador isleño detalla que en Almonte mostrará esos diez trajes, y ocho más, que componen una segunda parte exclusiva para esta pasarela, a la que llega después de hacerse el año pasado con el premio a los noveles que participaron en el evento. "No voy a desvirtuar la primera parte pero es una colección para hacer el camino del Rocío, con vestidos livianos y frescos, que este año es más tarde. Y además teniendo en cuenta a mis paisanos, y su Feria", explicaba.

Del diseño se ha encargado él, que cuenta que le ha llevado un año. "Quería hacer una colección inspirada en Rocío, pero tenía que darle vueltas para no hacerlo copiando. Están las inspiraciones como los escotes. El primer traje que saco se llama censurada porque recuerda al vestido que sacó en televisión con un escote muy pronunciado. En definitiva cuenta esa trayectoria en el vestuario", expone.

El joven isleño es también responsable de la confección, con la ayuda de una costurera, que "me está echando una mano". "La bata de cola se hizo en San Fernando, con una persona que colaboraba conmigo el año pasado en el taller. Preparó todos los volantes y me los mandó a Granada para que yo pudiera coserlos”, comenta Baturone, que sigue estudiando en la ciudad nazarí. No se olvidó mencionar a José Mari de Decoflor, a Ana Conforto y al joven sevillano Alejandro Villegas por su colaboración con los complementos (flores, zapatos y pendientes).

A la presentación en la Venta de Vargas acudió también el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, que destacó el talento de Álvaro Baturone.