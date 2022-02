Alfombra roja para el Carnaval de La Isla

El humorista Manu Sánchez ejerció anoche de maestro de ceremonias en una gala de más de dos horas que coronó la periodista Sandra Golpe y con la que La Isla dio la bienvenida a un Carnaval que llega con más fuerza que nunca tras el parón de la pandemia.

En el escenario del auditorio del parque Almirante Laulhé –especialmente decorado para la ocasión– se cantó con el corazón por los Carnavales pasados, presentes y futuro, se rindieron sentidos homenajes y se compartieron carcajadas hasta lanzar el chupinazo con el que tradicionalmente se dan por comenzadas las fiestas en La Isla y que sirvió también en esta ocasión para encender el alumbrado del recinto entre los aplausos del público.

San Fernando estrenaba formato, cambiaba el habitual pregón del primer sábado de la fiesta por una gala más dinámica que Manu Sánchez condujo hábilmente y con oficio y que sirvió para tender desde el escenario una alfombra roja a la gran fiesta de febrero. El acto fue un auténtico espectáculo que se adentró sin dar tregua en la esencia del mejor Carnaval con la voz de Milián Oneto, con la chirigota de 'El Batallón Rebaná' que mantiene vivo el legado de Manolo Santander, con el coro de Julio Pardo y con la antología de la comparsa de Tino Tovar.

El público, desde luego, no escatimó en aplausos en una velada en la que quedó patente lo mucho que se añoraba al Carnaval, que desde 2020 no se subía a los escenarios y se paseaba por La Isla.

Así que la experiencia de la gala de bienvenida a la fiesta superó con nota su puesta de largo y, de paso, consiguió llenar el auditorio del parque Almirante Laulhé en esta primera gran cita de una prometedora semana, en la que además el Levante dio una breve tregua.

La gala tuvo sus grandes momentos, claro. Cuando Manu Sánchez hizo corear al público el ese himno que es el estribillo Qué bonito nada más comenzar la noche para calentar el ambiente, cuando Milián Oneto cantó el pasodoble Silencio con la comparsa de Tino Tovar, cuando 'El Batallón Rebaná' puso en pie al público al entonar Me han dicho que el amarillo... El aficionado, desde luego, disfrutó de lo lindo con esta selecta muestra de lo mejor del Carnaval.

Tampoco faltaron los homenajes en un Carnaval –el de La Isla– al que gusta siempre honrar a los suyos. En el transcurso de la gala, la alcaldesa, Patricia Cavada, acompañada de la delegada de Fiestas, Mar Suárez, hizo entrega de los Pierrots, que son las mayores distinciones de la fiesta en San Fernando. Manuel Aleu Jiménez, de la peña Con Sabor a Cañaílla y vicepresidente de la FIPE (Federación Isleña de Peñas y Entidades), fue distinguido con el Pierrot de Oro del Carnaval isleño 2022; Antonio Gómez Herrera, que durante 25 años ha sido presidente de una peña tan emblemática para la fiesta como es la de Perete, recibió el de Plata; y José María Pavón Rodríguez Cheveri, que ha formado parte de la historia del Carnaval isleño a través de distintas agrupaciones desde 1978, el Pierrot Honorífico. A ellos se sumaron también otras distinciones habituales de la fiesta isleña, las del homenaje al comparsista, al corista y al chirigotero, que este año se entregaron en esta gala y que, respectivamente, fueron para José Cruz Maza, a José Antonio Pérez Vargas y David Hernández Castilla El Lejía.

A la periodista isleña Sandra Golpe le tocó en esta ocasión ejercer de cronista del Carnaval para poner el broche a la gala con una buena noticia, la de que comenzaba la fiesta. Y hasta se atrevió con algunos compases dedicados a su ciudad natal antes de que el chupinazo –que dio con la alcaldesa, la concejala de Fiestas y los presidentes de las peñas– diera por terminado el espectáculo e iniciadas las fiestas de un Carnaval que vuelve a La Isla como si nunca se hubiera ido.

Sandra Golpe, para hablar del Carnaval isleño, echó también mano a un montaje en vídeo que se proyectó en la pantalla que había junto al escenario y en el que familiares y algún que otro rostro conocido de La Isla apuntaban a la periodista las cosas que no podían faltar en ese pregón de la fiesta que en realidad no fue pregón sino gala: Camarón, la playa, las salinas, la hostelería... Hasta el veterano chirigotero Rafael Torrejón Zuaza El Caramelo hizo su aparición estelar en el audiovisual para explicarle cómo eran los antiguos Carnavales y cantarle unas letras de Juan Rivero de 'Los hechiceros africanos'. No faltó tampoco en ese vídeo en el que Sandra Golpe se apoyó para anunciar el Carnaval la ración de caras famosas de sus compañeros de la cadena televisiva saludando a La Isla y deseándoles un buen Carnaval.