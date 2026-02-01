16 equipos, 52 enfrentamientos... y pasión por el debate escolar: San Fernando vuelve a acoger uno de los torneos de la Liga Andaluza

La Liga Andaluza de Debate Escolar (LANDE) ha vuelto a hacer escala en San Fernando, ciudad que desde hace ya varios años goza de nombre propio y de reconocido prestigio en esta práctica extraacadémica gracias a la apuesta realizada por el colegio Liceo Sagrado Corazón. Allí, no podía ser de otra forma, se ha celebrado por segundo año consecutivo este trofeo -el primero de los ocho que conforman la liga andaluza que actualmente licera el Liceo- con 16 equipos participantes procedentes de centros educativos e instituciones de toda la comunidad andaluza. El primer puesto ha sido para los sevillanos de Dicentis 1, si bien el equipo del Liceo ha sabido defender bien el pabellón isleño en esta cita.

Han sido dos jornadas intensas que han reunido a jóvenes andaluces que cursan sus estudios desde 3º ESO hasta 2º Bachillerato y que a través del respeto, el compañerismo y la palabra han debatido sobre un tema de radiante actualidad a lo largo de 52 enfrentamientos: ¿Están evolucionando correctamente los medios de comunicación?

En un contexto marcado por la digitalización, la inmediatez informativa y el consumo masivo de contenidos a través de nuevas plataformas, los medios han transformado profundamente su forma de informar, influir y conectar con la ciudadanía. Prensa, radio, televisión, medios digitales y redes sociales conviven hoy en un ecosistema tan diverso como complejo. Esta evolución ha traído consigo avances evidentes: mayor acceso a la información, nuevos formatos, audiencias más participativas y una democratización del discurso público. Pero también plantea retos de enorme calado: la pérdida de rigor frente a la rapidez, la polarización, el sensacionalismo y la proliferación de la desinformación. Bajo este marco, los equipos tuvieron que analizar si estos cambios refuerzan o ponen en riesgo la función esencial de los medios como garantes del derecho a la información y vigilantes del poder. En el torneo se valoró especialmente la profundidad del análisis, la solidez de los argumentos, el uso de ejemplos relevantes y la capacidad para contextualizar el impacto social y democrático de esta evolución.

Entrega de premios del Torneo LANDE en San Fernando / Liceo Sagrado Corazón

El colegio Liceo presentó dos equipos en esta edición, y como ya viene siendo habitual, de nuevo brilló con jóvenes -para muchos su primer torneo, lo cual era un reto para sus formadores- pero que superaron las expectativas, como así demuestran los resultados y las magníficas intervenciones que tuvieron en estos dos días.

Un equipo totalmente nuevo, formado íntegramente por alumnos de 3º ESO, fue la revelación de esta edición. Mª Luisa Nieto, Paula Alonso, Valeria Martín, Carla Foncubierta y Sara Natera, realizaron una fase clasificatoria casi perfecta, pues tras cinco debates, obtuvieron el segundo lugar, empatado con el primero a número de debates ganados (ambos cuatro). Una oratoria fresca y desenfadada llenó sus intervenciones, bajo una argumentación trabajada y refutaciones que sorprendieron a todos. Se pasó luego a los enfrentamientos directos y tras octavos y cuartos, lograron acceder a las semifinales. Llegar hasta aquí era un sueño imposible, pero se consiguió. En semifinales, la decisión de los jueces fue de un apretado 5 a 4 en contra. Lo imposible se convirtió en realidad, pues el tercer puesto obtenido era algo más que una quimera al principio del torneo. "La cantera está asegurada, el relevo ilusiona y estas cinco alumnas han hecho disfrutar y, mucho, al numeroso el público que ha acudido a las instalaciones del nuestro centro cañaílla", apuntan sus formadores.

El otro equipo lo constituyeron los alumnos de 1º Bachillerato: Guillermo Garrido, José Antonio Aguilar, Ingrid Suárez y por Ana Valverde, de 4º de ESO. Brillante actuación que hizo que en la clasificación obtuvieran el sexto lugar, con los mismos debates ganados que el quinto. Argumentos fabulosos y oratoria cuidada, de un grupo que comenzó el pasado año y que este se presenta cargado de ilusión.

Fue el único equipo que venció al equipo campeón, Dicentes 1 (de Sevilla) de 2º Bachillerato, lo cual indica la calidad que atesoran. Su enfrentamiento en cuartos de final fue el último, el cual fue desfavorable tras una apretada decisión de los jueces.

La llegada de los premios individuales, trajo como viene siendo ya una costumbre, el reconocimiento de los jueces. Sara Natera de 3º ESO obtuvo una mención especial como conclusora, tras unas intervenciones que sorprendieron a todos. Brillantísima Sara, que continúa el camino iniciado por sus hermanos en el debate y cuyo futuro es ya casi una realidad perceptible.

Y el galardón más importante a nivel individual, recayó en Ana Valverde de 4º ESO, ya que obtuvo el de Mejor Oradora. Esta joven, que cumple ahora su segundo año en el mundo de la oratoria, ha conseguido ya innumerables premios a nivel individual, pues va a premio por torneo, pues su capacidad de refutar, la rapidez mental, su oratoria y su dulzura, encandilan a quienes la escuchan.

El torneo tuvo su día de inauguración el viernes 30, en la que tras una original puesta en escena, se presentaron a los diferentes equipos. A lo largo del acto, el director del colegio, el padre David Alarcón, animó a los debatientes para estas dos jornadas y tras agradecer a todos los que hacen posible que este evento sea todo un ejemplo de organización, dirigió unas palabras a la organización LANDE por la confianza depositada en el centro.

A continuación, la concejala de Educación, Cultura y Cooperación, Pepa Pacheco, indicó la importancia que para San Fernando suponía ser sede de LANDE y el referente que es el Liceo en el mundo de la oratoria y como desde el Ayuntamiento de San Fernando apoyan todas estas iniciativas que además tienen un impacto económico en la ciudad. El representante de LANDE, Nacho Corpas, director técnico de LANDE del torneo, tras agradecer a todos el esfuerzo y trabajo, dio paso a la comunicación de enfrentamientos en primera ronda.

El profesor Jesús García fue el encargado de dar a todos la bienvenida en la que no se olvidó de quienes han hecho posible que el Liceo sea sede por segunda vez: claustro de profesores que en dos días han colaborado en todo el proceso organizativo, staff de alumnado, cuyo trabajo es fundamental para que todo funcione a la perfección, al PAS por el trabajo de mantenimiento y por supuesto a todas las entidades que con su esfuerzo económico hacen de este torneo , algo único y un modelo a imitar.

Pero no quiso faltar a esta inauguración un rostro familiar de televisión y que desde lunes a viernes visita nuestros hogares con Andalucía Directo, la periodista isleña de Canal Sur, Paz Santana, antigua alumna del centro, quién vía vídeo se dirigió a los jóvenes para felicitarles por el trabajo que realizan y animarles para el torneo. Sus palabras también remarcaron el momento actual y renovado que viven los medios de comunicación y la alerta constante en la que se debe estar en unos tiempos en donde lo digital y las redes sociales pueden llevarnos a grandes equívocos.

El sábado tuvo lugar la clausura, en donde se dio a conocer al campeón del torneo, galardón que obtuvo la institución sevillana, Dicentis 1. Jesús García fue el encargado , tras una palabras en donde detallaba lo vivido a lo largo del torneo, de conducir el final del torneo. Para ello dio paso a un vídeo, en el que la periodista isleña de Canal Sur Radio también quiso unirse a este evento y del que hace eco en su programa semanal. Se dirigió a todos los presentes para indicar lo importante de esta iniciativa educativa y del poder de la palabra. Destacó el papel actual del periodismo y animó a seguir trabajando desde la oratoria como arma fundamental de los seres humanos.

Junto al director del centro, el padre David Alarcón, quien dirigió las últimas palabras que el colegio Liceo, en su salón de actos, albergó a modo de clausura, el concejal de Promoción del Empleo y de Desarrollo Organizativo y Gestión de Personas, Jesús López, resaltó la alegría que supone ver a tantos jóvenes entregados a esta actividad, resaltando lo importante que es actualmente que se sigan fomentando los valores que se interiorizan a lo largo de ella.

Luego le tocó al turno al creador de esta liga y de infinidad de proyectos y realidades que lleva realizando desde hace dos años, amén de su largo historial como debatiente y formador de equipos de debate, José Arguijo, director de LANDE. Sus palabras, que no olvidaron a nadie de los que hacen posible este torneo, fueron de un calado profundo y sincero. Un recorrido por toda una vida dedicada a la oratoria, a los jóvenes y a todo lo que sea emprendimiento, como actualmente lo demuestra profesionalmente. Fue José Manuel el encargado de anunciar todos los premios individuales, que llenaron de alegría a todos los galardonados. Ignacio Corpas, dio a conocer al equipo campeón, en cuya entrega estuvo también Marina Luna, coordinadora de LANDE.

Los formadores de los equipos de debate del Liceo han mostrado su satisfacción por lo obtenido en este torneo, destacando la organización del mismo, que ha llegado a la casi perfección, por no decir total y preparan ya, casi sin tiempo para descansar, los torneos a los que acudirán en los próximos diez días. El Nacional de Mérida, el 6 y 7 de febrero, clasificatorio para COPA LEDU (Liga Española de Debate preuniversitario) a la que acude el equipo de 2º Bachillerato, que ya este año, en su único debate, se alzó con la victoria en el torneo nacional de Sevilla, obteniendo el billete para la final de Senado/Cánovas Fundación a celebrar en abril en Madrid; el Torneo San Felipe Neri de carácter provincial y en el que participarán los alumnos de 4º ESO; el Torneo de Economistas al que alumnos de 1º y 2º de Bachillerato acudirán, junto a otros centros gaditanos en su primera fase.