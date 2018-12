Atención Paciente Extranjero

Kate Walsh se licenció en Medicina en 1985 en Inglaterra, donde más tarde se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria. Desde 1996 ejerce en España y, de unos años a esta parte, lo hace en el hospital Jerez Puerta del Sur, donde también es coordinadora del área de Atención al Paciente Extranjero, que ofrece asistencia administrativa adaptada a las necesidades propias de este colectivo.

Este servicio gratuito y personalizado, en español e inglés, se encarga de organizar y coordinar todo lo necesario antes, durante y después del paso del paciente por el HLA en Jerez. “En muchas facetas del servicio prestado por este departamento, el hecho de ser médico también facilita el proceso y ayuda a la hora de traducir conceptos médicos complicados y mantener el usuario y su entorno informados de su estado de salud y los pasos a seguir”, detalla la doctora Walsh, que concluye que “es importante adecuar la comunicación a las diferentes culturas basándose en el respeto, la ética profesional, la responsabilidad y, sobre todo, la atención segura y humanizada”.

Kate Walsh has a medical degree from London University, UK (1985) and went on to specialise in General practice/ Community medicine. She has been practicing as a G.P. in Spain since 1996, and in recent years, here at Hospital Jerez Puerta del Sur. Here she has double role, not only as a G.P. but also as coordinator of the Department for Foreign Patients, offering additional assistance with administrative, translation and interpretation difficulties.

This department offers free personalised service, in Spanish and English, coordinating every aspect of the patients care at HLA in Jerez. “As a doctor, I am able to not only translate but also explain complicated medical concepts, making sure that the patient and their relatives are well-informed and know what steps to follow next”, explains Dr Walsh. She concludes that “above all, our objective is to offer not only good communication, but adapting care to the diverse cultural requirements and maintaining fundamental values of respect, professional ethics, responsibility and above all safety and compassion”.