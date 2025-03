Terelu Campos se sincera en 'Supervivientes 2025' acerca del dolor que sufre a diario y que oculta a sus seres queridos

La noche del jueves fue de infarto, hubo una expulsada, una nominación colectiva y una sanción histórica, pero ahí no quedaba la cosa, además Terelu Campos activaba, de nuevo, el protocolo de abandono de la isla. La presentadora de televisión dice no poder aguantar más en el reality debido a su condición física, afirma que su cuerpo no aguanta más y que no le permite dar más de sí para poder hacer un mejor concurso y aportar más a la convivencia.

La noticia del posible abandono de Terelu ha dejado muy sorprendido a Jorge Javier Vázquez que intentaba convencer a la que fuese su compañera de plató de que aguantase un poco más. La hija de María Teresa Campos se ha sincerado acerca de su estado: "me gustaría que alguien se pusiera en mi cuerpo para que se me entendiera. Comprendo que se me ve así y que parece que todo está bien, pero si pudiera trasladaros lo que siento en mi cuerpo, dentro de mí, estoy seguro de que me entenderíais muchísimo", afirmaba muy conmovida Terelu.

Aprovechando que en el plató se encontraba Alejandra Rubio, la organización ha estimado oportuno que la hija de Terelu pudiese hablar con su madre para así persuadirla de que aguante un poco más en el concurso. "Estamos muy orgullosos de ti. Tus amigos, nosotros… Has superado las expectativas con creces. Estás siendo una campeona. Aguanta que esto te va a venir fenomenal. El cuerpo aguanta. Eres una campeona, no me esperaba verte así. Estamos viendo la Teresa que todos queremos ver. Los que te conocemos lo sabemos. Todavía no vuelvas, aquí está todo fenomenal".

La conexión con su hija ha sido un chute de energía para la colaboradora, pero aun así ha confesado que tiene grandes dolores diarios y que su cuerpo no aguanta más a pesar de que mentalmente sí que se encuentra bien.

¿Qué motivo tiene Terelu Campos para querer abandonar 'Supervivientes 2025'?

Terelu Campos se ha roto al relatar por lo que tiene que pasar a diario. "Todo el mundo sabe qué es lo que me ha ocurrido en la vida. Llevo muchísimos años con una fortísima medicación. Tremenda. Eso hace que mi organismo esté muy débil en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto muscular y de huesos", confesaba la colaboradora.

La hija de María Teresa Campos ha seguido contando cómo se encuentra: "tampoco puedo jugar con lo que me ha costado tanto conseguir... Avanzar conmigo misma, poder intentar realizar un trabajo todos los días dignamente... Aunque sufra y tenga dolores, sean míos y de nadie más" y ha sentenciado que no quiere que nadie sienta pena ni compasión por ella.

Terelu Campos ha confesado que oculta a diario los dolores que pasa y que ni siquiera se los cuenta a sus seres más queridos: "estoy ocultando un deterioro interior muy importante. Pero aprendo a vivir con eso con una mínima parte de comodidad. Me supero cada día de mi vida, de verdad, cada día de mi vida. Salgo a trabajar y divertirme y cuando llego estoy molida. Pero necesito vivir. He apostado por vivir. Yo pago un precio por vivir, por ser como los demás aunque por dentro no lo soy", afirmaba la hermana de Carmen Borrego.

Terelu volvió a hablar con Jorge Javier Vázquez y accedió al trato que este le propuso. El presentador le lanzó el guante y le dijo que se diese unos días más en la isla y que el domingo si no se encontraba bien y seguía teniendo ganas de marcharse que comunicase su decisión definitiva a Sandra Barneda en la gala del próximo domingo. Realmente el objetivo que tendría Terelu es el de aguantar más de 21 días que es el tiempo que concursó Carmen Borrego en la pasada edición, esto sucedería el próximo jueves.