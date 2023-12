El sorprendente motivo por el que Ana Obregón no presentará las Campanadas este año

Ana Obregón ha anunciado que no estará presente en el balcón La 1 de TVE para las Campanadas de Fin de Año. La razón detrás de esta decisión es que Obregón desea pasar la Nochevieja junto a su nieta, Ana Sandra, en su primer año de vida.

La presentadora, quien debutó en la conducción de las Campanadas en 1994 junto a Joaquín Prat Junior, expresó sus motivos en unas emotivas declaraciones. "Estoy viviendo una etapa que, desgraciadamente, como cualquier madre, con mi hijo no pude. ¿Por qué? Pues porque trabajaba muchísimo. Estaba todo el día ahí metida en Prado del Rey, que si con el ¿Qué apostamos?, el otro, tal. Y ahora no quiero separarme. Digo que no a todo. Quiero estar con ella", ha explicado.

Con una firme convicción, Ana Obregón ha destacado que esta decisión no la hará echar de menos la emblemática tradición de las Campanadas. Su enfoque principal en este momento es su nieta, y su intención es estar a su lado durante ese especial momento, aunque la pequeña esté dormida. "Es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo estaré a su lado mirándola. Y esto no me lo quita ni la Puerta del Sol, que lo he hecho ya no sé cuántos mil años", afirmó.

Además, la presentadora también confirmó que no participará en la cuarta edición de Mask Singer, ya que su prioridad es dedicar tiempo a su familia y, en particular, a su nieta.

Ana Obregón aprovechó la ocasión para hablar sobre el bautizo de su nieta, señalando que, aunque aún no tiene fecha fijada, tendrá lugar en diciembre de 2023. Ha revelado que la niña llevará un vestido especial que perteneció a Aless, su hijo fallecido, y que la ceremonia contará con la presencia de amigos cercanos, aunque la incertidumbre persiste sobre la participación de Alessandro Lequio, abuelo de la niña.

En un tono enigmático, Obregón dejó la pregunta sobre la presencia de Lequio sin respuesta, sugiriendo que habrá sorpresas. "Luego contestan por el otro lado. Ya veréis, ya veréis", concluyó, manteniendo el misterio en torno a este evento familiar tan esperado.