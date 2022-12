Sale a la luz la conversación más comprometida de Pipi Estrada: sus compañeros alucinan

Pipi Estrada es una persona muy atrevida. Desde que se hizo un personaje popular de la televisión, el colaborador ha presumido de tener una vida sexual muy activa y diversa. Desde su affaire con Lydia Lozano a su relación con Terelu Campos, pasando por los últimos rumores que le relacionan con Patricia Donoso, Pipi no ha dudado nunca en hablar de lo que hace y deja de hacer en la cama. Ahora, Estrada se enfrenta a un nuevo salseo sobre su vida íntima junto a su compañera de reality Daniela Requena.

Todo apuntaba a que el primer expulsado de Pesadilla en el Paraíso conoció a Daniela en la granja de Jimena de la Frontera. Nada más lejos de la realidad, pues Pipi Estrada y Daniela Requena mantuvieron conversaciones subidas de tono mucho antes de entrar al concurso. Así lo ha destapado una conversación entre la propia Daniela con sus compañeros de concurso Manuel e Israel, en la que confesó que antes de entrar a la granja conocía a la perfección la anatomía del colaborador.

"Recuerdo que le mandé una foto de las tetas y él me respondió con una foto de su pipón", ha explicado Daniela entre risas. "Era un poco casposete con algunos comentarios, pero era buen tío. Me cayó bien", ha añadido la periodista. "Él me dijo que era supertolerante, abierto de mente, que había tenido sus experiencias con mujeres trans. ¡Que dios me pille confesada!", ha señalado, pues por aquel entonces Requena no había pasado aún por quirófano.

"A día de hoy no me acostaría con él, pero en sus tiempos mozos cuando hacía el 'pin pan pun' con Terelu en la discoteca, a mí eso me ponía", ha espetado la concursante del reality de Telecinco. Pese a su atracción sexual, Requena ha afirmado que ya no tendría nada con el colaborador de Sálvame, quedándose en una fantasía del pasado.

Ante tales afirmaciones, Pipi Estrada se ha enfrentado a las preguntas de sus compañeros en plató. "Yo no me acuerdo, ando mal de memoria", ha objetado haciéndose el tonto. "Es una mujer muy guapa, muy atractiva y que tiene cosas que gustan. Pero no he tenido la oportunidad de 'participar' con ella", ha añadido con cierta sorna. "Tampoco me acuerdo de tener algo con una persona trans", culminaba, retractándose de lo dicho en la granja.