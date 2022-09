Steisy canta las cuarenta a Pipi Estrada: "Necesitas este reality para pagar a Terelu"

Pesadilla in crescendo en el prime time de Telecinco. La segunda gala de Pesadilla en el paraíso ha dado mucho de sí, regalando grandes discusiones y momentos de tensión a la audiencia del programa. Con apenas catorce días de convivencia a sus espaldas, los concursantes están más que revolucionados. Uno de los encontronazos de la noche lo ha protagonizado Pipi Estrada, que ha estado en la diana de todos sus compañeros en la prueba de nominación. La más crítica con él ha sido Steisy, que no ha dejado pasar ni una, diciéndole todo lo que piensa sobre él.

"Te has tirado diez años criticando a Telecinco y aquí estás", le ha reprochado la popular tronista. "Haces todo lo que estás haciendo para agarrarte a un clavo ardiente, que es trabajar en Sálvame", ha continuado, dejando perplejo a Estrada. "¿Estos diez años que no he estado en Telecinco he estado muerto de hambre?", ha preguntado el colaborador, a lo que Steisy ha contestado de lo más tajante. "No sé, pero si necesitas esto para pagar a Terelu...", ha objetado la andaluza.

"Yo pago un peaje, que es que trabajo en Sálvame. A Patricia le encantaría, pero es imposible", ha señalado el exmarido de Miriam Sánchez. "Me encantaría trabajar en Sálvame", ha señalado Steisy, "pero nunca haría daño a otras personas para conseguirlo. Mientras tenga dos manos no me faltará de comer". "Veis un trozo de carne y sois como perros rabiosos", ha culminado el colaborador.

"Si yo me voy del concurso en estos momentos, me voy con la conciencia muy tranquila", ha espetado Pipi al perder la prueba de nominación. Estrada se ha ido al refugio junto a Israel Arroyo, arrastrando con él también a Marco Ferri. "La decisión de hoy confirma que está haciendo un papel", ha comentado el italiano al saber que se unía a la palestra.

"Eres tonto, ¿cómo coges al más fuerte? Tendrías que haber cogido a Lucía [Dominguín] y nos la cargamos", ha gritado Arroyo a Estrada al descubrir que el colaborador había escogido a Marco Ferri como nominado. "Se ha dado cuenta de que estaba quedando de demasiado malo, este hombre es eso, una de cal y una de arena", ha comentado en paralelo Steisy. "Esto no es Sálvame, esto es un reality. Aquí se viene a mostrar como es uno, no a hacer un papelazo", ha culminado el italiano, visiblemente enfadado.