Rocío Flores habla por primera vez de su última operación estética: "Es doloroso"

Se cumple un mes desde que Rocío Flores pasara por quirófano para hacerse una lipoescultura. La hija de Antonio David Flores aprovechó el estallido de las polémicas declaraciones de Olga Moreno y Marta Riesco para abandonar el foco mediático y someterse a una intervención estética muy complicada. Tras un mes recuperándose poco a poco, Rocío Flores ha decidido relatar el duro proceso a través de sus redes sociales, remarcando que lo ha pasado muy mal.

"El postoperatorio sí es doloroso", ha detallado Flores, asegurando que "los 10 primeros días son cruciales, no puedes hacer prácticamente nada sola (yo me los tiré de la cama al sofá y viceversa)". "Intenté andar un poco por la cocina, pero había veces que no podía con el dolor", ha explicado la colaboradora de El Programa de AR, que ya ha vuelto al programa tras estas pequeñas vacaciones.

"El tiempo de recuperación imagino que va en función de cada persona y de cómo vaya la intervención", ha reflexionado Flores, añadiendo que en su operación hubieron complicaciones. "Más que miedo, yo tuve incertidumbre", ha detallado. "Es una de las operaciones más demandadas, si no la que más, pero duele. Lo he pasado muy mal, pero ya estoy superbién y me veo genial, entonces mereció la pena", ha relatado Flores, que ha mostrado cómo queda su cuerpo con las fajas del postoperatorio puestas.

Sin duda la recuperación está siendo más lenta de lo normal, pero Flores presume de ya poder "dormir sin faja". La intervención es una obra de orfebrería, pues han quitado cuatro kilos a Rocío a través de pequeñas incisuras que no han dejado marca. "Estoy regular todavía porque tengo bastante inflamación en el abdomen y en la zona de los flancos se han creado bultos", ha añadido la hija de Antonio David, explicando que "hasta que no pasen entre 3 o 6 meses, o un año, no se ve el resultado real".