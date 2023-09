¿Quién será el primer expulsado de 'Gran Hermano VIP'? Esta cantante lo tiene crudo

La vida en directo está dando mucho juego. La octava edición de Gran Hermano VIP está regalando grandes momentos a los espectadores del reality de Telecinco, que comienzan a empatizar con algunos de los famosos que conviven en Guadalix de la Sierra. Y es que la harmonía comienza a decaer en la casa más famosa de la televisión.

Tras la discusión entre Jessica Bueno y Luitingo, los roces entre Luca y Laura Bozzo y las polémicas tiranteces entre la peruana y Sol Macaluso, la casa estaba dispuesta a estallar por los aires. Tras las primeras nominaciones, en las que una parte de la casa ha tenido que hacerlas a la cara y la otra en la intimidad del confesionario, ha generado un punto de inflexión en GH VIP 8.

Alex Carrigia ha sido el que más ha recibido, obteniendo la friolera cifra de 24 puntos. Tras él queda Karina, con 15, Luca Dazi, con la misma cifra, y Zeus Montiel, hijo de Sara Montiel, con 10 puntos. "Ahora sí empieza el juego sucio", ha comentado Carrigia, unas palabras que han coincidido con la opinión de Karina, que añadía que también comenzaban "las tiranteces" porque "es un juego y hay que dar show".

En la intimidad del confesionario, todos dieron puntos a Karina. La cantante jienense se llevó las nominaciones calentitas, pues sus compañeros aprovecharon que solo les escuchaba el Súper para revelar que Karina había pedido a sus compañeros que la nominaran porque quería irse. "Me da mucha pena que está siempre con los pies hinchados. (...) Ella me ha pedido que se quiere ir", destapó Luitingo.

Marta Castro también le dio parte de sus puntos. "Me da una pena terrible porque me cae fenomenal, pero anímicamente está fenomenal, pero físicamente está regular", señalaba. "Yo no he pedido que me nominen...", señalaba Karina. "Me nominan porque me ven que no tengo la agilidad y la colaboración de estar en la casa, fregar los platos, barrer... Yo, sinceramente, aquí me siento disminuida. Ellos me dicen 'te voy a votar', y yo digo 'muchas gracias'", sentenciaba.