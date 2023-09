Karina se desmorona en 'Gran Hermano VIP' y explica el motivo por el que ha aceptado concursar

Si algo tiene Gran Hermano es que genera momentos de lo más emocionantes. Esta edición, la octava con celebridades, también prometía curvas y altibajos. Ha sido en la noche del primer Límite 48 Horas cuando la organización del reality ha tocado el corazón de la audiencia de manera directa con la curva de la vida de la cantante Karina. Como es habitual, esta edición los concursantes también deberán explicar su vida a través de una curva dibujada en una gran pizarra, para que la audiencia pueda empatizar más con ellos.

"Tuve una infancia preciosa, por avatares de la vida nos tenemos que venir a Madrid y le pregunto que cómo se hablará. Si entendería yo a las personas de Madrid. Aquí me extraña que no se haya echado en mi equipaje el uniforme de mi colegio. Entonces se me comenta que solamente podré ir a una academia porque no se podrá ir al colegio", comenzó a explicar Karina.

🔁 Si te has deshidratado con este mensaje de la hija de Karina 🥹Karina, estás siendo un regalo 💘 #GHVIPLimite1 pic.twitter.com/5gDahnFLBe — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2023

"Aquí es un momento bonito porque voy al festival de Benidorm después de ganar algunos concursos. El premio era ir al festival o ganar 3.000 pesetas. Le pregunto a mi madre qué opina y me dice que como he ganado yo, elija yo. Le dije que nos íbamos a Benidorm y que se comprase un bañador porque así nos bañábamos”, añadía muy alegre.

Poco a poco Karina comienza a emocionarse. "Después vuelvo y vuelvo a ser la dependienta. Me ofrecen la posibilidad de hacer un single publicitario para regalarlo en gasolineras. Ese disco, que era muy blando, se lo dan a un directivo muy importante, y quieren conocer esa voz como de Disney, muy aguda. Entonces viene el contrato discográfico. Tengo 15 años maravillosos, grabo canciones maravillosas y soy número 1 en España y Latinoamérica. Fueron años preciosos. No te lo podría describir con palabras, pero no supe bien gestionar la vida artística. Es muy difícil cuando una persona es muy joven”, señala con certeza.

Pero todo se truncó con el cambio en la directiva de la discográfica en la que se encontraba la artista trabajando. "El nuevo directivo me dice que Hispavox no renovaba a horteritas", señala triste Karina. Desde entonces, no ha encontrado un hueco en el mundo de la música. "Yo sigo trabajando, pero lo que quiero es seguir trabajando, aunque no encuentro casa discográfica", sentencia.

En el terreno personal, Karina también habló de su familia. "Carlos y yo nos separamos y también fallece mi padre. Estos años fueron muy tristes y muy amargos", destacaba, descendiendo la curva de la vida. En ese emocionante momento, la organización permitía a una de las hijas de Karina hablar con ella. "Me lo estoy pasando pipa y los niños también, que a veces les pongo las 24 horas. Estamos todo el día viéndote, no estás solita".

Karina estalla de la emoción y comienza a llorar desconsoladamente. Y en el momento de lágrimas de melancolía, decidió desvelar el verdadero motivo por el que ha accedido a concursar en Gran Hermano VIP 8: "Después nace mi nietecita Ana, que está un poco mala, pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores".