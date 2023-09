Jessica Bueno estalla y protagoniza la primera gran bronca de 'Gran Hermano VIP 8' con pulla a Kiko Rivera

Momentos tensos en la casa más famosa de la televisión. Guadalix de la Sierra acoge desde el pasado jueves a los diecisiete nuevos celebrities protagonistas de Gran Hermano VIP 8. El regreso del formato de Telecinco ha supuesto una sacudida en los rostros que protagonizan la prensa del corazón, pues la entrada de famosas como Jessica Bueno han generado una gran conversación social en redes.

No han pasado ni cinco días desde el inicio de la edición y ya se han vivido los primeros momentos de tensión en la casa de Gran Hermano. Jessica Bueno y Luitingo han protagonizado la primera gran bronca de la edición, destapando un rifirrafe que promete traer cola en la casa de GH VIP.

La bronca, que ha culminado con ambos protagonistas llorando, tenía que ver sobre las relaciones emocionales y los intereses económicos que hay detrás. "Tú sigue con tu monólogo de que el dinero lo es todo... Has dicho cosas absurdas, estás generalizando. A mí me han juzgado por eso. No por el hecho de estar con una persona que tiene más que tú quiere decir que estés con ella por eso. Yo no soy así. No estoy dentro de ese bote", ha espetado visiblemente molesta Jessica Bueno.

Luitingo, muy sorprendido por la reacción de la ex de Kiko Rivera, se ha defendido como ha podido. "Te lo estás llevando a lo personal. No sé por qué te alteras. No te puedes poner así conmigo", ha confesado. Tras ello, Jessica se ha ido corriendo a la habitación y se ha metido en la cama, donde se ha roto a llorar.

Luitingo, que también ha roto a llorar, decidió acudir a la habitación para rogar a Jessica Bueno hablar las cosas y solucionar el malentendido. Ambos han llorado juntos y Jessica ha querido abrirse con su compañero. "Yo nunca me he aprovechado de nadie. En su día he aportado lo mismo que la otra persona", se ha defendido. Una conversación de lo más íntima que ha levantado pasiones en redes sociales.