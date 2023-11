Pillan a Victoria Federica en actitud muy cariñosa: podría estar enamorada de este famoso

En las últimas horas, los rumores sobre la vida amorosa de Victoria Federica han resurgido con fuerza, alimentados por unas fotografías publicadas por la revista Diez Minutos. La influencer, conocida por su discreción en asuntos personales, fue capturada en una cita romántica con Álex Recart, el joven con el que ya se la relacionó hace unos meses.

En las imágenes difundidas por la revista, se puede ver a Victoria Federica y Álex Recart compartiendo momentos de complicidad en un reconocido restaurante japonés con estrella Michelín, ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca. La cita parecía ser relajada y afectuosa, con la sorpresa de que Victoria Federica optó por quitarse los tacones y las joyas para sentirse más cómoda.

Tras la cena, la pareja abandonó el lugar en dirección a la residencia de la Infanta Elena, desde donde Victoria Federica, minutos más tarde, llevó a su acompañante, Álex Recart, hasta su hogar. Este gesto no pasó desapercibido para los curiosos, que rápidamente comenzaron a especular sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

La situación ya había sido motivo de noticias hace unos meses, cuando se explicó que Victoria Federica y Álex Recart estaban viéndose y que podrían estar iniciando una relación amorosa. Antonio Rossi, reconocido periodista del corazón, confirmó que el joven acudió a recoger a Victoria Federica a un evento y luego marcharon juntos a la cena romántica. Posteriormente, ella lo llevó a su casa en coche.

Alexia Rivas también ha proporcionado algunos detalles sobre Álex Recart, revelando que tiene 23 años y es íntimo amigo del futbolista Marc Batra. Sin embargo, matizó que, según fuentes cercanas a Victoria Federica, no tenían constancia de esta cita, lo que sugiere que la relación podría ser más amistosa que romántica.

A pesar de las especulaciones y las imágenes comprometedoras, el entorno de Victoria Federica mantiene que la influencer sigue soltera. "Lo que han tenido es una cita, y, según me cuentan fuentes cercanas a Victoria Federica, no tenían constancia de esta cita, por lo que igual no es más que un amigo y no nada serio", ha afirmado Alexia Rivas.