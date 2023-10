Paz Padilla estalla por las duras críticas que ha recibido: lo que ha hecho no tiene nombre

Paz Padilla vuelve a estar en el ojo del huracán. La presentadora gaditana ha recibido multitud de críticas por mostrar que ha viajado en un jet privado junto a un grupo de amigos. Este trayecto en avión ha molestado a gran parte de sus seguidores, que le han tachado de hipócrita por mostrar una vida preocupada por el cambio climático y después viajar de una manera tan contaminante.

"Me he montado un avión y os lo he querido enseñar porque había cosas muy graciosas como la tapa del váter. El avión ni lo he pagado yo ni es mío, ni iba sola. Iba con un grupo de amigos, pero ¿qué pasa si me lo quisiera comprar? Bueno, no puedo evidentemente. Ni siquiera puedo pagarme un viaje. Como si me da por ponerme un helipuerto en mi azotea... o comprarme una barca a pedales", ha señalado Paz Padilla.

Los comentarios que han llegado a Paz Padilla van desde un "mucho huerto ecológico, pero..." o "esto me parece una atrocidad", entre otros. Ante tales acusaciones, la gaditana se ha visto obligada a dar explicaciones. "También hay que criticar y juzgar que te va bien en la vida... Hay que alegrarse cuando al resto le va mal y cuando te va bien hay que machacarle. ¿Alguien me lo puede explicar? De todos modos pienso que te critiquen... un alma sincera nunca te criticaría y que detrás de un crítico siempre hay un alma envidiosa. La envidia no es estar centrado en la felicidad", ha sentenciado.

"Me ha invitado un amigo, yo no me lo podría pagar eso. La gente me ha criticado porque pensaban que me había gastado muchísimo dinero en un avión", ha continuado Paz Padilla, visiblemente molesta por las acusaciones recibidas a través de las redes sociales.

Cabe destacar que no es la primera vez que Paz Padilla presume de viajar en lujosos aviones. Pese a ello, nunca había recibido tantos ataques. Si bien es cierto que el avión no es suyo, los trayectos aéreos son muy contaminantes y, si no es estrictamente necesario, es mejor evitarlos. Así pues, las críticas podrían estar justificadas, pero deberían estar siempre basadas en el respeto, la empatía y el entendimiento.