Paola Olmedo revela los secretos más oscuros de José María Almoguera y Carmen Borrego

Paola Olmedo ha hablado, por primera vez, sobre su ruptura con José María Almoguera y la tensa relación que mantiene con su exsuegra, Carmen Borrego. En una entrevista para el programa TardeAR, la joven se mostró muy afectada por los últimos acontecimientos, confesando que se encuentra “fatal” debido a todo lo que ha sucedido en torno a la familia Campos.

El distanciamiento con José María ha sido progresivo, y aunque en su momento muchos esperaban una posible reconciliación, las recientes declaraciones de Paola Olmedo dejan claro que ese acercamiento es ya cosa del pasado. Entre lágrimas, la exnuera de Carmen Borrego reveló detalles que hasta ahora habían permanecido en la sombra, como su intención de haber intentado reconciliarse con la madre de su ex, algo que nunca llegó a suceder porque, según Paola, José María no quiso. “Le he pedido muchas veces a José María sentarme a hablar con su madre y él no ha querido”, desvelaba la joven en TardeAR, mostrando su decepción por la falta de apoyo de quien fue su pareja.

Entrevista de Paola Olmedo en el programa 'TardeAR' / Telecinco

Además de expresar su malestar, Paola lanzó contundentes críticas hacia Carmen Borrego, a quien acusa de “tirar la piedra y esconder la mano”. La joven asegura que, mientras Carmen intenta mantener una imagen pública de no querer entrar en polémicas, sí lanza insinuaciones que afectan a su relación. “Si quieres ejercer de abuela, no hables, actúa”, sentenciaba Paola, criticando la actitud de su exsuegra, quien ha hablado en más de una ocasión de su relación en los platós de televisión.

La ex de José María también aprovechó para aclarar que, aunque en su momento hubiera deseado tender puentes con Carmen, hoy en día no tiene ningún interés en mantener una relación cordial. “Hay cosas que nunca voy a perdonar”, confesó, dejando claro que su distanciamiento con la familia Campos es definitivo.

Mientras tanto, José María también ha roto su silencio en ¡De Viernes!, donde desmintió haber incitado a su madre a dejar su trabajo en Sálvame y confesó sentirse herido por la falta de apoyo que recibió de Carmen Borrego. Esta guerra mediática parece estar lejos de llegar a su fin, y todo apunta a que tanto Paola como José María y Carmen Borrego seguirán siendo protagonistas de nuevos capítulos cargados de tensión familiar.